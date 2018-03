TMS-spillerne kan juble. Oprykningen er sikret. Foto: Anders Kamper

Tillykke til Dalmose og TMS

Sport DB - 23. marts 2018 kl. 21:15 Af Anders Kamper

Tal om et effektfuldt goddag til Ligaen! Med tre kampe tilbage til at sikre det nødvendige point gjorde TMS Ringsted fredag aften kort proces mod Team Sydhavsøerne og vandt 37-27 efter målrige 19-9 ved pausen. 19-9! TMS har åbnet nogle gevaldige skydetelte på det seneste, men så længe man rammer plet flest gange selv er det ikke noget problem. I længden er bare ikke holdbart, og det ved træner Christian Dalmose og spillerne udmærket.

Denne oprykning er noget trænerens mesterværk og triumf i TMS. Jeg troede ikke helt på det, da han for to år siden sagde, at han ville bringe TMS tæt på Ligaen i hans første sæson og endnu tættere på anden sæson.

Fint nok. Men at det rakte hele vejen til en sikker og suveræn og direkte oprykning kunne ikke ses i de kort, jeg kiggede på, når det gjaldt TMS.

Med Dalmose ved man bare aldrig. Eller rettere. Man kan være sikker på en ting: Det er helhjertet, så blodet sprøjter, og alt andet lige er det altså en fordel, der er point værd, at have den vildeste vindertype ude på bænken.

For Dalmose er en kamp aldrig tabt - bedst illustreret i Lemvig for få uger siden, hvor 11-20 endte med uafgjort og et point. Et særdeles vigtigt point tilkæmpet med hårdt arbejde og en tro på det hele vejen, selv da det så sortest ud og han og spillerne blev håbet af hjemmepublikummet.

Og ja: Dalmose tager stadig nogle verbalture med dommerne, dommerbordet, modstandernes træner og tilskuerne, men han husker midt i kampen, at det vigtigste til syvende og sidst foregår blandt hans egne spillere. Dem står han i spidsen for og vil vinde med og for. Og nu er de rykket op sammen og god tid før sidste runde.

TMS er tilbage i det fineste selskab, hvor klubben og formand Henrik Dudek mener, at den naturligt hører til som et af Sjællands flagskibe. - Vi er et Ligahold i 1. division, har det flere gange lydt fra TMS i venten på at vende tilbage til den bedste række.

Og meget er gjort de seneste fire sæsoner i klubben, og møjsommeligt er man kommet tættere og tættere på det forjættede land. Til sidst blev det Dalmose, der tog holdet i nakken og løftede det op, og det er sket med en ganske suveræn sæson 2017-18. Nu er det så også træneren, der også skal bære TMS ind i fremtiden i Ligaen og blive etableret der med tiden.

Troen på - og tilliden til - træneren er uhyggelig stor i TMS, og vel er Dalmose københavner, men han har taget den midtsjællandske håndbold til sig og vice versa.

Nu skal oprykningen fejres, og det er masser at fejre for alle i klubben. Timer, dage og uger er der brugt på at ramme denne triumf og historiske aften.

Tillykke, TMS!