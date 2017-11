FCR-træner Rasmus Monnerup. Foto: Anders Kamper

Send til din ven. X Artiklen: Tilfreds træner i FC Roskilde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tilfreds træner i FC Roskilde

Sport DB - 27. november 2017 kl. 11:43 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Rasmus Monnerup kom til FC Roskilde i starten af oktober uden at vide, hvor holdet lå i 1. division, men det efter var efter fem nederlag, to sejre og to uafgjorde kampe under René Skovdahl.

Anders Møller Christensen fik så en enkelt kamp som ansvarlig vikar i Viborg, hvor FCR tabte 3-4.

Under Monnerup begyndte så en opadgående kurve, hvor der er hentet 17 point i ni kampe via fem sejre og to uafgjorte kampe. To andre er tabt.

En af de fem sejre kom søndag eftermiddag, da FC Roskilde slog Superliganedrykkerne Viborg med 1-0.

- Det var lige, som vi havde drømt om at slutte af. I bund og grund har kun Nykøbing-kampen været skuffende, mens resultatet mod Esbjerg (0-4) var skuffende, men ellers er det meget positivt. Vi har et godt pointgennemsnit (1,88, red.), og det er kæmpe godkendt for os. Vi lå tæt på nedrykningspladserne, da jeg tog over, og det kunne være endt rigtig grimt, hvis vi ikke havde fået det vendt, siger Rasmus Monnerup.

- Det er fedt; vi er på vej den rette vej, og nu har holdet vist i dag, at det også kan spille (flot fodbold, red.) Det jeg har jeg da været bekymret for, om det kunne. Det var godt hele vejen, og det hjalp meget, at vores backs ikke var så meget med offensivt i overlap og den slags. Nu afventer de mere at være klar til omstillinger - det kunne vi se bagude, hvor vi ikke gav mange chancer væk, siger træneren.

- Vi skal bare score nogle flere mål, og jeg var faktisk relativt rolig til sidst, og det var ikke optræk til panik. Jeg er meget tilfreds med det hele lige nu, og fem sejre i ni kampe er fint, siger Monnerup, der har bragt troen og optimismen tilbage til Rådmandshaven med sit vindende væsen og vilje til at spille seværdig fodbold.

FCR går på ferie placeret som nummer otte i rækken - fem point flere end Fremad Amager, der ligger lige over nedrykningsstregen, og med tre op til netop Viborg og syv op til Vendsyssel på 3. pladsen.