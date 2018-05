Sportschef Anders Theil (tv.) - hér sammen med Simon Richter (i midten) og Daniel Stenderup. Foto: Jeppe Lodberg

Send til din ven. X Artiklen: Theil er ikke tilfreds Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Theil er ikke tilfreds

Sport DB - 25. maj 2018 kl. 12:16 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den startede med højprofileret ny cheftræner og en officiel målsætning om Top 3. Den sluttede søndag med tre point mod Fremad Amager - to mere end påkrævet for at sikre overlevelse.

Sæsonen 2017-18 gik med andre ord så langt fra, som de havde troet og håbet på i Rådmandshaven.

- Det har været skuffende på alle leder og kanter. Jeg har lovet René (Skovdahl, der blev fyret efter ni kampe og otte point) ikke at udtale mig om, hvad der gik galt mellem os. Så kom Rasmus (Monnerup) tilbage, og han gjorde det forrygende i efteråret (17 point i ni kampe), og vi havde forventninger til, at det ville fortsætte i foråret, summerer Anders Theil op om 2017-delen af annus horribilis.

For 2018-delen blev ikke bedre. Indtil i søndags var bare to af 13 kampe blevet vundet (over-overtidssejren over Brabrand og den velspillede 3-1'er over Thisted) og fire kampe var endt uafgjort, og FC Roskilde gled fra ottende til tiendepladsen.

Anders Theil tilskriver en stor del af problemerne, at specielt offensive profiler som Mikkel Nøhr, Emil Nielsen, Morten Nielsen og i mindre omfang Robert Larsen har siddet meget ude med skader, men overordnet erkender han:

- Vi har i det store og hele haft den samme trup, og vi har ikke fået den forløst. Men det har været lærerigt. Jeg er typen, der kigger meget indad, og jeg er sikker på, at vi har lært meget af blandt andet trænerrokaden og et nyt spillesystem, som vi ikke fik det ud af, som vi havde regnet med - blandt andet grundet skader.

- Og - jeg vil ikke sige, at vi er inspireret af HB Køge, som har haft en flot sæson. Men vi har haft et par (transfer)vinduer, hvor der ikke er sket det store, fordi vi har haft truppen på plads, nærmest inden det åbnede. Det kunne godt se ud som om, at det har ført noget manglende sult med sig, siger Anders Theil.

Groft sagt havde FC Roskilde den filosofi, at det hold, der i sæsonen 2016-17 sluttede firer, lige uden for kvalkampene til superligaen var det hold, som via mere rutine sammen skulle sende domkirkebyens stolthed i Top 3.

I første transfervindue sagde roskildenserne farvel til Kristian Geertsen, Mark Leth, Daniel Jørgensen og Oscar Buch - og goddag til hollandske Jochem Jansen. Og i vinters var det farvel til Andreas Lissau og Jansen, mens Bo Storm flyttede fra spillernes til trænernes omklædningsrum - og ind kom Mark Gundelach efter kontraktudløb i HB Køge samt keeper Jannick Storch for akillessene-opererede Frederik Vang.

- Jeg tror, at det bliver anderledes i dette vindue. Måske starter vi op med en mindre trup, end vi er vant til - måske venter vi til en gang i august med at se, hvordan vores situation er og hvad der på markedet grundet rokader i andre klubber.

- Vi har jo tre med kontraktudløb (Simon Richter, Nicklas Mouritzen og Valon Ljuti), så noget sker der helt sikkert. Det kan hurtigt blive fire-seks spillere, der stopper - og vi skal have nye ind. Vi skal have kigget efter noget fart og noget sult, siger Anders Theil og udstikker så kort efter sæsonafslutningen naturligvis ingen målsætning for 2018-19.

Men det skal være bedre end i år.