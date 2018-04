Theil er ikke tilfreds

FC Roskildes sportschef Anders Theil havde håbet på og set frem til mere end fem point i seks kampe i foråret, da efteråret under Rasmus Monnerup sluttede med 18 point for ni kampe.

Nu ligger FCR i den tunge ende af 1. division som nummer ni og kæmper med Fremad Amager og Nykøbing FC om ikke at slutte på placeringen som nummer 10 lige over nedrykningsstregen. Over sig har FCR et hul på otte point op til Fredericia - det hul, man havde håbet at lukke med en god stime.