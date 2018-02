Se billedserie Roskilde-spilleren Mille Elsborg var så heldig at få taget et billede sammen med Björn Borg, da han troppede op i tennishallen ved Darup. Foto: Henrik Elsborg

Tennislegenden Björn Borg dukkede pludselig op

20. februar 2018 Af Kasper Nørgaard Hansen

Roskilde Idrætscenter ligger egentlig nærmere i den landlige forstad Darup, end det ligger i selve Roskilde. Og hvis noget sted virker hengemt og uglamourøst, så er det netop denne gamle bygning.

Men ikke desto mindre fik tennishallen tirsdag uventet besøg af en af sportens allerstørste spillere nogensinde - nemlig Björn Borg.

Borgs søn Leo var i gang med at spille sin 1. rundekamp ved juniorturneringen ITF Roskilde 2018, og den 14-årige svensker var ankommet alene til hallen, havde varmet op - og var i øvrigt godt i gang med at banke den 17-årige dansker William Gormsen. Men ved 4-1 i andet sæt troppede Björn Borg himself op i den noget ydmyge hal.

Mange opdagede det i øvrigt slet ikke, for det var absolut uden pomp og pragt, at stjernen lige så stille og roligt kom gående og stillede sig hen på de yderst sparsomme tilskuerpladser bag et grønt net.

To partier nåede han og hustruen Patricia at se med sønnike - men det var også rigeligt til at se, at knægten var godt kørende på banen.

