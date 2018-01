Rasmus Tangvig - her mod HIK - kommer ikke til årets første træning i Greve. Han er i gang hos AB. Foto: Jeppe Lodberg

Tangvig startet i AB

Sport DB - 12. januar 2018 kl. 00:31 Af Jeppe Lodberg

- Jeg spiller stadig i Greve - på papiret. Men jeg har sagt ja til at træne med i 14 dage inde i AB hos Michael Madsen. Det har vel ligget lidt i kortene fra start.

Siger Rasmus Tangvig og understreger, at nok kommer han jo så ikke til den nye Greve-cheftræner Claus Larsens første træning med holdkammeraterne gennem det sidste års tid - men det kan vel være, at han støder til senere.

- Jeg har været utroligt glad for at være i Greve som klub, og med på et hold, der har en masse uforløst potentiale.

- På den anden side, så har jeg også fået et superpositivt indtryk af AB og spillerne dér. Det er lidt som i Greve med en masse uforløst potentiale - og så er Madsen der, og han ved, hvad jeg står for og jeg ved, hvad han står for. Det ligger 50/50, hvor jeg spiller, vil jeg sige, siger Rasmus Tangvig og henviser til sin mavefornemmelse.

- Det lyder også som et spændende projekt med Claus Larsen, men sagt i al ære og respekt for Greve, så har AB et mere professionelt miljø. Det hele omkring holdet og klubben er lidt sådan ... ja, større.

- Det betyder helt sikkert meget, at Madsen er der. Han ved, hvad der skal til for, at jeg spiller godt.

Så det der fifty-fifty - den holder ikke helt, vel ?

- Joh. Om halvanden uges tid skulle jeg gerne være klogere.

Men 50/50 - du kan vel svinge dig lidt til den ene side. 55/45 for eksempel...

- Ja, så okay da. Du får 55/45, og det bliver så til fordel for AB, siger Rasmus Tangvig, der lavede halvdelen af Greves 22 sæsonmål i efteråret og med sine 11 var 2. divisionspuljens topscorer samt på en delt førsteplads på hele 2. divisions topscorerlisten.

Stefan Nygaard var flittigst for AB med otte mål og lige i Top 10.

I foråret starter Greve på en fjerdeplads i 2. divisions kvalifikationsspil med 11 point - ét point flere end AB, der kommer på besøg i fjerde spillerunde den 2. april.