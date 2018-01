TMS vinder drama i HØJ

Fra start hjemmeholdet ovenpå via godt syv mod seks spil, og flere gange spillede holdet sig ganske let igennem forsvaret, hvor især Jakob Stork kom fri og scorede efter behag fra stregen.

Alligevel sad de fleste nok med fornemmelsen af, at TMS måtte kunne frembringe mere i begge ender, og det kunne de fra start af 2. halvleg. Her gik holdet fra 12-13 til foran 15-13, og selv om TMS også kom foran 19-16 lod et bravt kæmpende HØJ-hold sig ikke nedkæmpe så i let sjællandske derby mellem venner og tidligere spillere og trænere mellem de to klubber.