TMS vandt topkampen i Randers

Sport DB - 09. december 2017

TMS Ringsteds herrer udbyggede føringen i 1. division til tre point, da holdet lørdag på udebane slog Randers med 24-20 i et ægte topbrag.

Kampen startede enormt fysisk med herretacklinger i begge ender - og næsten fem minutter skulle gå, før kampens første mål faldt. Begge hold var tydeligt tændte, for kampens betydning kunne ikke undervurderes: Vinderen ville sidde på 1. pladsen i rækken efter opgøret.

Jævnbyrdigt, var det - helt som forventet - også. Hele det første kvarter var Randers enten foran med én eller også var stillingen uafgjort. TMS Ringsted var handicappet af, at playmaker og venstreback Michael Riis ikke var blevet klar; lysken bøvler stadig for ham. Klar var Morten Hempel ej heller blevet, så det var en lidt smal trup, der var taget til topkamp i jyske.

Efter 16 minutter opstod der for første gang et lille »hul«, da hjememholdet kom på 6-4. Det er i sig selv uhyre sjældent, at TMS kun scorer fire mål på så mange minutter, men ud over at Lasse Sinding brændte lidt rigeligt i perioden, må man også bare give kredit til Randers' forsvar. Anført af den mangeårige ligaspiller Henrik Hansen fik de virkelig lagt tryk på midtsjællændernes skytter.

Ved 7-6 til Randers efter 22 minutter - ja, det er ret få mål - brændte Rune Ohm et straffekast. I sig selv ikke noget odiøst i en håndboldkamp, men netop i et opgør med så få mål, var det den slags afbrændere, som man som oberservatør følte, at der ikke var plads til. Dertil er Randers ganske enkelt for gode.

Og sidst i halvlegen begyndte hjemmeholdet at trække fra, hvilket må have givet godt med stof til pausesnakken hos TMS. Bagud med 9-12 i en relativt lavtscorende kamp, så det ret »mørkegråt« ud for gæsterne. i den sammenhæng hjalp det heller ikke, at Mads Dudek var udgået, efter at have vrikket om på foden.

Hvad end Christian Dalmose fik sagt til sine spillere i pausen, så hjalp det tydeligvis. For Ringsted-drengene kom som skudt ud af en kanon til 2. halvleg - hvor både Rune Ohm og Lasse Sinding fik plaffet sig endda meget varme. Og da TMS vandt de første 12 minutter af 2. halvleg med 7-2, hed den nu pludselig 14-16 på måltavlen.

Randers havde dog langt fra givet op - blot ramt en lille downperiode. Og resten af kampen blev djævelsk spændende. Mikkel Tønners havde i pausen afløst en ellers udmærket spillende Frederik Andersson i målet - og Tønners diskede op med et par kanonredninger i kampens sidste 10 minutter, hvor det var allermest vigtigt.

20-19 førte TMS med fem minutter tilbage, og så var der ellers dømt gyser for alle moneterne.

Med to minutter igen, bragte Anders Møller TMS foran med 22-19 - men, men. Allerede en mand i undertal røg Rune Ohm følgelig også ud. Så derfor et halvt minut med 4 mod 6 for gæsterne. Randers fik reduceret en gang, men et minut før tid, diskede Tønners atter op med en kanonredning, og så var sejren en kendsgerning.