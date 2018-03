Benjamin Pedersen havde en kanonkamp med syv mål og to assists. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

TMS vandt i målfest

Sport DB - 10. marts 2018 kl. 17:26 Af Kasper Nørgaard Hansen

TMS Ringsted kom et skridt nærmere Håndboldligaen, da det lørdag eftermiddag blev til en sikker sejr over HEI Skæring på 40-31 - i en kamp stort set uden forsvarsspil.

Kampens indledning var - i og for sig - ualmindeligt underholdende, for målene peb ind i begge ender, så man sjældent har set mage. For eksempel hed stillingen 4-4 efter fem minutter, og det er altså ikke hver dag at otte mål ryger ind på så kort tid.

Det siger naturligvis også noget om to forsvar og to målmænd, som til en start nærmest ikke fik fat i noget som helst, så ud fra et håndboldfagligt synspunkt var der i begge ender en del at komme efter.

Omkring midtvejs i 1. halvleg fik TMS'erne dog efterhånden stabiliseret forsvaret - et forsvar, som var klart mærket af, at Lasse Sinding var ude med skade. Det skulle man også tro, at angrebet ville være, men hér fortsatte de grønnes bombardement aldeles ufortrødent.

Ved 10-7 fik Ringsted for første gang slået et lille hul, og ikke længe efter hed den også 14-9. Det skal ærligt siges, at HEI-keeper Magnus Brandbyge overhovedet ikke fik fat i noget som helst, ja faktisk nåede han kun to redninger på TMS' første 16 ud - og så blev han hevet ud.

Alt det ændrer dog ikke på, at der var rigtig mange, som bød ind i hjemmeholdets offensive aktioner. Morten Hempel høvlede løs i Sindings fravær - og nåede da også fire mål i løbet af de første godt 20 minutter. I samme periode nåede Rune Ohm at banke tre kasser i nettet; inden han fik nogen på lampen og måtte holde en længere pause for at få en fin bandage på hovedet.

2. halvleg (20-14) startede ud i et præcis lige så vanvittigt tempo som i første. På blot fire minutter havde de to hold scoret ni gange - og det med 5-4 i hjemmeholdets favør. Det var nærmest bizart at se på - hvis man altså overhovedet så det; for hvis man bøjede sig ned efter sin tabte kuglepen, så havde man misset et mål.

Det var indianerbold i ordets allermest klassiske forstand - men til alt held for TMS havde holdet som nævnt opbygget sig et solidt forspring i det kvarter af første halvleg, hvor forsvaret rent fungerede. Efter 40 minutters spil stod der nemlig 8-8 - målt isoleret på scoringerne i 2. halvleg.

Heldigvis for hjemmepublikum kom i det sidste kvarters tid trods alt perioder med solidt forsvarsspil hos TMS - og for en stund fik man sat prop i HEI's scoringer. Mens "det grønne angrebstog" fortsat buldrede lige i retning af Ligaen.

Og da en velspillende Andreas Stryger med sit fjerde mål sendte bolden i nettet til 34-24 med 12 minutter igen, så var den sidste rest af spænding forduftet - hvis den i det hele taget nogensinde havde været der.