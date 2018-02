TMS-træner kigger opad

- Det skal vi, men samtidig skal vi have respekt for holdene under os, der kun er tre point væk. Vi skal tage alvorligt, at det kan gå den vej, men ellers skal kigge op. Vi skal hente Roskilde og Vendsyssel, og vi skal ikke i nedrykningsspil, selv om vi sikkert ville klare den, men hvis vi gør det, så kommer 2. holdet ikke op i 2. division, og det er et andet mål. Derfor vil nedrykningsspillet være en katastrofe for os, siger TMS-træneren.