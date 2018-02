Tomas Laursen skal nu finde et nyt trænerjob.

TMS-træner fortryder

Sport DB - 20. februar 2018 kl. 21:44 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Alle omkring ham sagde, at han ikke var klar, men Tomas Laursen følte sig klar til at tage skridtet ned fra cheftræner til at blive assistent gældende fra årsskiftet 2018.

Her byttede han og Dennis Jensen så roller, så Jensen blev cheftræner og Laursen assistent.

Det var en fejl, indser Laursen nu. Han var ikke klar, hvilket er årsagen til, at TMS tirsdag formiddag meddelte, at han stopper i TMS med udgangen af indeværende sæson. Han vil tilbage til cheftrænergerningen.

- Set i bakspejlet ærgrer jeg mig da over, at jeg trådte tilbage, men jeg følte mig klar til at være assistent og være med til at sætte projekter i gang i ungdomsafdelingen, siger Tomas Laursen.

- Det var jeg bare ikke, viste det sig, og jeg er bare blevet mere og mere stresset af ikke at være cheftræner, og der var jo ikke meningen. Så nu er jeg ude på markedet igen - og lidt sent, så vi må se, hvad der dukker op, siger Laursen.

Han skal ikke være kvindetræner igen, men vil have et herrehold på et "vist niveau" med 2. divisions som pejlemærke.

- Og det skal være et 1. hold og klubbens bedste, betoner Laursen, der i tiden i TMS har stået i skyggen af herreholdet, som er flagskibet.

Er det irriterende at være 2. hold?øres om

- Jeg synes faktisk, at TMS har været rigtig gode til at håndtere det og give damerne den plads, holdet skal have, men når man ikke er 1. holdet og flagskibet, så kan der ikke rykkes på samme måde, som hvis det var klubbens bedste hold. 100.000 kr. ville jo rykke rigtig meget på et damehold, men de midler kan holdet ikke finde, og så må man leve med det og udvikle spillerne, konstaterer 42-årige Laursen uden bitterhed.

Han var gerne fortsat som cheftræner, men nu kan beslutningen ikke gøres om.

Og han håber nu, at der findes en god og stærk assistenttræner til Dennis Jensen.

- Dennis er en dygtig træner, der har TMS i hjertet og vil kæmpe med alt for klubben, men han har ikke prøvet så meget som cheftræner endnu, så der vil en god assistent gavne ham, siger Laursen.

Der altså nu er på jagtmarkerne og stopper i TMS efter denne sæson.