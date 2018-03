Christian Dalmose er topengageret og stiller store krav til spillerne i TMS. Det krones nu - efter alt at dømme - med en Liga-plads. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Send til din ven. X Artiklen: TMS-spillere hylder Dalmose Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

TMS-spillere hylder Dalmose

Sport DB - 22. marts 2018 kl. 09:04 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For snart to år siden kom Christian Dalmose til TMS Ringsted som en af Danmarks mest kendte - og til tider - også mest kontroversielle håndboldtrænere.

Begge dele bærer han på sig dag efter dag, time efter time, og bag det hele gemmer sig en træner, der vil vinde. Ikke mange trænere har samme vinder-udstråling som Dalmose, og sammen med hans energi og evne til at være på på træningsbanen og under kamp har sat sit aftryk på spillerne.

Fredag aften kan to års arbejde krones med oprykningen til Ligaen, hvis der sikres et point hjemme i Dansk Kabel TV Arena mod Team Sydhavsøerne. En triumf for Dalmose, for spillerne og for klubben.

- Min overskrift er på ham er, at Christian har sindssyg meget energi. For mig som ung spiller, der er kommet op, er det vildt at opleve, hvor energisk han er. Jeg havde et billede af, at når man blev senior ville det været meget taktisk træning og taktik, taktik, taktik, taktik hen mod næste kamp. Sådan har det ikke været, og der har været meget mere energi end jeg havde regnet med, siger Oliver Klarskov, der kom til TMS som nyoprykket seniorsspiller i sommeren 2016 samtidig med Dalmoses tiltræden.

- Vi har virkelig banket til hinanden til træning, og det har han stået for og givet lov og plads til. Energi er det, der kendetegner Dalmose, og så er han seriøs og krævende. Han forlanger noget af os, og det smitter af på os spillere, der så også stiller krav til hinanden. Vi kunne jo være have været glade for og tilfredse med 3. pladsen igen, som i sidste sæson. Men der har Dalmoses løftet barrieren i forhold til klubben og os spillere og ville gøre det endnu bedre i år, og det er jo gået fint, konstaterer Klarskov om det faktum, at TMS med tre kampe igen har seks points forspring ned til Randers HH.

Oprykningen glipper ikke nu.

- Christian har ikke direkte sagt, at vi skal direkte op, men målet var, at skulle vinde alle kampe, og gør man det, så rykker man op. Sidste år var det også drømmen at vinde alle kampe, men der skulle vi alle lige på plads og lære hinanden at kende. Der opdagede vi, at vi ville og kunne måske vinde alle kampe. Det har vi gået efter i denne sæson, siger Klarskov.

Hvordan er Dalmose som mandskabsplejer?

- Han er meget behagelig og god til at snakke med alle. For mig som ung, der nogle gange kan blive usikker på nogle ting i en seniorverden og er kommet fra at have været en af de bedste i sin årgang, der har han været god. Nu er jeg end blandt mange gode, og der har vi taget nogle snakke om udvikling og hvordan tingene skal fungere. Det har jeg været sindssyg glad for - han er behagelig at snakke med. Og sjov!

Har du fået skideballer af ham?

- Ja, det har jeg! Det har vi alle, og det har jeg fået af alle mine trænere. Det handler om at stille krav, og jeg ved jo godt, at fordi jeg får en røffel af ham, så er det ikke fordi han vil mig noget ondt. Han forventer bare noget mere, og så har fået nogle ordentlige skideballer, men det hænger sammen med de kæmpe krav han stiller til os og til sig selv. Han bliver pissefrustreret, hvis vi ikke leverer som forventet. Man skal huske, at skideballerne er ment på en god måde, så på sin vis er de berettiget, klukker Klarskov.

Har Dalmose været bedre end sit rygte?

- Ja, helt klart. Man hører jo mange ting, men jeg er sindssyg glad for ham, og jeg var da spændt på, om jeg skulle klare mig som senior, men har udviklet mig meget, og det er også Christians fortjeneste fordi han har stillet krav og har brugt mig. Han har brugt os unge, men vi havde jo ikke udviklet os, hvis vi bare havde kigget på uge efter uge, siger Oliver Klarskov.

Mere rutinerede Michael Riis kom til TMS ved årsskiftet 2016-17 fra Team Sydhavsøerne, og han også oplevet en træner, der er på, når det gælder.

- Han er sindssygt engageret og kommer med et kæmpedrive til alle træninger og kampe, og det smitter af på os. Han vil vinde, siger Michael Riis og kommer ind på Dalmoses mandskabspleje, »der kan være speciel, men også god«.

- Han kan komme helt op i det røde, hvor han selv lige skal tage luft ind, men modsat vil han også spillerne det bedste. Og han står bag os. Det er en rigtig god egenskab ved ham.

Hvad mener du med »speciel«?

- Christian er, som han er. Lidt gal, men også genial, og nogle gange tager han skideballen og situationen, og så kan man tage den bagefter, når pulsen er faldet lidt. Jeg har det fint med iltre trænere, men Christian er god til at samle op bagefter, hvis der er sagt noget i farten. Han er tæt på os og kender os, og det fungerer fint på måde.

- Det hele handler om de forventninger og det ansvar, han eksempelvis giver mig. Hvis jeg så træder ved siden af, så kritiserer han ikke for at træde på mig, men fordi han forventer noget andet, siger Michael Riis.

- Nogle gange vil han næste vinde for meget, og der skal man som spiller være hårdføre. Han kan være meget hård i munden, og det er fint for mig, for jeg er en gammel rotte, der har hørt på en masse, men for andre er det måske noget andet. Men igen: Det er en stor kvalitet, at han så kommer og samler os bagefter, siger Riis, der oplever en træner, der er tæt på spillertruppen, hvor andre lægger mere afstand.

- Jeg har haft trænere, hvor der er større distance. Han er ikke min ven, jeg går og spiser frokost med, men Christian er tæt på og kan godt drikke en øl med os bagefter og sludre om alt muligt andet end håndbold. Han er tæt på, og det kræver en balancegang, som han håndterer fint. Han vil være tæt på os, og indtil videre er det gået fint, siger Michael Riis.

Fredag aften ved 21-tiden kan Christian Dalmose altså sende sit hold i Ligaen år to efter sin tiltræden i TMS.