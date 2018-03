Andreas Magaard skifter til TMS Ringsted. Foto: TMS Ringsted

TMS snupper ung GOG´er

Sport DB - 27. marts 2018 kl. 21:12 Af Anders Kamper

Oprykningen til Håndboldligaen var ikke mange timer gammel, før TMS Ringsted kunne offentliggøre endnu en ny spiller til de næste sæsoners trup.

Opgaven den seneste tid har været at finde afløseren for Nicklas Petersen, der skifter til HØJ, og igen-igen kiggede TMS mod GOG og det arbejde, der gøres der.

I gruppen af talenter faldt valget på 19-årige Andreas Magaard, der er ægte GOG´er med alle sine håndboldår i klubben, inden han altså nu skifter til TMS på en to-årig kontrakt.

Udover at være et ungt talent var den nye TMS med til at vinde VM-bronze i Georgien sidste sommer. Han er således ikke en »færdig« spiller, men skal slibes til under Dalmose.

»Andreas har den rigtige støbning som midterforsvarer med sine 194 cm og plus 100 kg, og i TMS skal han til at starte med være supplement til Benjamin Pedersen og Sebastian Thor i midterforsvaret og på stregen i den modsatte ende. En sjov historie er, at Benjamin og Sebastian ligeledes har fået deres håndboldopdragelse i GOG, så det er tre spillere, som kender hinanden og konceptet,« lyder det i pressemeddelelsen fra TMS.

Heri siger træner Christian Dalmose:

- Vi har haft Andreas til prøvetræning og kender ham selvfølgelig fra vores overvågning af nye potentielle spillere. Han har de rigtige kompetencer til at udvikle sig som et godt supplement i vores Ligatrup. Lige nu har han kvaliteterne til forsvaret og skal have sit stregspil udviklet yderligere.

Andreas Magaard selv ser frem til at køre østover broen.

- Jeg har haft planer om at flytte til Sjælland, og derfor passer TMS Ringsted perfekt for mig. Jeg har trænet med Ligaholdet i GOG og spillet på vores 2. hold i den forgangne sæson, så jeg føler mig klar til at springe ud som Ligaspiller for TMS Ringsted. Derudover har jeg kun hørt godt om klubben, hvor der er styr på tingene og hører kun godt om træningsmiljøet. Så jeg glæder mig til den nye sæson.

Andreas Magaard føjer til rækken af nye spillere, der kommer til TMS efter sommerferien. Det samme gør Morten Nyberg (Ribe/Esbjerg), Simon Omme (Otterup) og Nicolai Nørager (Skive).

Stopper gør Andreas Stryger (endnu ukendt klub), Nicklas Petersen (HØJ), Rune Ohm (karrierestop)og Nicklas Selvig (Færøerne).