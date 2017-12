Emma Navne var én af TMS-pigernes bedste - men endte dog til sidst alligevel med at få det røde kort. Foto: Anders Kamper

TMS skuffede fælt mod bundhold

Sport DB - 16. december 2017 kl. 15:55 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

TMS Ringsteds kvinder havde alle muligheder for både ét og to point i slutfasen - men ude mod bundholdet Gudme blev det til et sløjt nederlag på 22-23.

Det første kvarter var en forfærdelig omgang set med TMS-briller - i særdeleshed, hvis man så på angrebsspillet isoleret. Efter netop de første 15 minutter havde de grønblusede bare scoret sølle to mål - mens hjemmeholdet havde nettet fire gange.

Det var egentlig ikke fordi Ringsted-pigerne lavede en masse elementære kaste-gribe-fejl eller lignende, og ej heller fordi Gudmes keeper Sophie Moth diskede op med den ene store redning efter den anden. Nej, ganske ofte kom TMS slet ikke engang til afslutning - de tændte Gudmeforsvarere havde virkelig "fat" hele vejen rundt i 1. halvleg.

Som denne skred frem fik de grønblusede dog mere og mere gang i angrebsåbningerne, og særligt streg- og fløjspillerne blev sat op til frie afslutninger en hel del gange i det sidste kvarter af halvlegen. Det udnyttede særligt holdets højrefløj og topscorer Charlotte Bisser med nogle fine scoringer.

11-11 hed pausestillingen, og det kunne TMS for så vidt være glimrende tilfreds med efter en halvleg, hvor kun fight og gejst havde holdt holdet oppe.

Sad man i pausen og tænkte, at nu havde Ringsted-pigerne fået styr på både sig selv og Gudme - så tog man imidlertid grueligt fejl. De første syv minutter af 2. halvleg tabte gæsterne med 1-4 og dét efter utallige frugtesløse afslutninger fra TMS-bagkæden.

Efter 40 minutters spil hed straffekast-statistikken fem til hjemmeholdet og bare ét til Ringsted. Endnu en statistik, som gjorde alting unødigt svært i forhold til at sætte sig på kampen - og på en flot fløjscoring kom Gudme på 17-14. Sort så det efterhånden ud for de grønne.

Hvis man gerne vil vinde en håndboldkamp er generelt en god idé at undlade tåbelige børnefejl. Derfor hjalp det godt nok heller ikke TMS, at målvogter Sofie Juhl med et kvarter igen valgte at løbe for tidligt på banen i forbindelse med en udskiftning. To minutters udvisning - og endnu mere op ad bakke.

Ikke desto mindre fik Amanda Dahl udlignet til 18-18 efter en periode, hvor særligt Emma Navne fik gjort en forskel i forsvaret med sit aggressive spil.

Afslutningen blev lige så tæt, som det meste af kampen også havde været. De to hold scorede på skift, indtil Charlotte Bisser brændte straffekast ved 22-23, hvorefter Emma Navne et halvt minut senere fik sin tredje udvisning i kampen. Man troede, det var løgn - men i kampens sidste minut fik så ENDNU en udvisning for at være for mange mand på banen - og så endte det hele uden yderligere scoringer.