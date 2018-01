Brian Jørgensen har tidligere spillet i HØJ - nu skal han det igen.

TMS-målmand skifter til rivaler

Få timer efter, at TMS Ringsted meddelte, at de havde ophævet kontrakten med målmand Brian Jørgensen, kan målmanden nu afsløre, hvad han skal fremover.

Brian Jørgensen skifter pr. omgående til TMS Ringsteds rivaler i HØJ, der også ligger i 1. division. Mens TMS dog har kurs mod Ligaen, kæmper HØJ i den anden ende for at undgå at havne i kvalifikationskampe om at blive i rækken.

Tirsdag aften har Brian Jørgensen første arbejdsdag i HØJ under træner Jesper Fredin og skal derfra tage kampen op med keeperne Peter Nørklit og Martin Knudsen. En af dem skal slås af, hvis Jørgensen ikke skal ende som tredjehjul.

Brian Jørgensen er ikke ukendt med HØJ, idet han spillede for klubben en halv sæson tilbage i efteråret 2013, efter at kontraktforhandlingerne med TMS trak for langt ud og endte med ikke at blive til noget.

Ved nytårstide 13/14 vendte han dog tilbage til TMS for at tage kampen op med Mathias Olsson og John Boye. Boye stoppede så kort efter, hvor Jørgensen var tilbage i TMS.

Jørgensen er TMS-mand ind til blod og ben, stod der fra barndommen op til ungdomsårene, inden han skiftede tll Lemvig i 2004, var der i tre år, inden han kom hjem igen og har været fast mand med skiftende makkere.

Nu er det slut i TMS, og 32-årige Jørgensen tager altså nu til HØJ, i første omgang på en halv årlig kontrakt.

- Jeg skal i gang igen og tilbage på niveau, og kan HØJ bruge mig, er det fint, kan de ikke, så er det sådan. Det vigtigste er, at jeg kommer i gang igen, siger Brian Jørgenden, der det seneste halve år har været 2. holdsmålmand i TMS. Et hold, der for stor del består af ungdomsspillere.

- Mit træningsniveau er fint, men jeg er jo en »gammel røv«, så jeg har noget rutine at læne mig ad af. Kamptræningen og den fysiske form må komme, den kan der arbejdes med, siger Brian Jørgensen, der havde hektisk 2017 med sin fars død i foråret og den efterfølgende meddelelse fra TMS om, at de ikke ville satse på ham længere. Civilt var der travlhed med uddannelsen til rådgiver i Nordea, og hjemme skulle lille Sebastian også have tid.

Nu er det din intention er at komme tilbage på toppen?

- Ja. Jeg har sundet mig ovenpå sidste år, hvor der skete meget. Der er faldet ro på med arbejdet og det hele. Nu har jeg overskuddet, men jeg havde da håbet at skulle slutte af på en bedre måde i TMS. Det gør vi nu, og nu ser jeg fremad.

- Min plan efter det første halve år i HØJ er at komme på en to-årig kontrakt - det har vi snakket løst om, men de skal jo lige se mig og hvor jeg er. Sidst, jeg var i HØJ, var køreturen derop lidt tung, men nu er det ikke så slemt. Nu nyder jeg måske mere roen i bilen, klukker Brian Jørgensen med tanke på, når familien er med...

- Det skal nok gå, og jeg vil give den en skalle i den klub, der giver mig chancen for at slutte ordentligt af. Jeg må tage det, som det kommer.

Hvis alt flasker sig for Brian Jørgensen, kan han være i HØJ-truppen, når TMS kommer på besøg i Ølstykke den 27. januar.

- Det vil godt nok være underligt, men hvis det sker, er det godt, det er i Ølstykke, siger Brian Jørgensen, der stadig er TMSer inderst inde, men nu afslutter karrieren udenbys.