TMS-kvinder i stort comeback

Sport DB - 02. december 2017 kl. 11:11 Af Kasper Nørgaard Hansen

TMS Ringsteds kvinder fik lørdag 23-23 ude mod topholdet Hadsten - og det efter noget af en slutspurt. Midtvejs i 2. halvleg var TMS ellers bagud med 13-18.

Første halvleg blev generelt en tour de force udi for det første fremragende forsvarsspil i begge ender - men på negativsiden også et hav af personlige fejl og tabte bolde i angrebsspillet; ligeledes fra begge hold.

Der gik fem fulde minutter, før der overhovedet blev scoret i kampen, og i det hele taget var ofte flere minutter mellem scoringerne.

Fra det 8. til det 10. minut fik TMS ret meget ud af ingenting tre mål på stribe - og det alle på præcis samme måde: Friløbere efter en opsnappet bold i Hadstens angrebsspil. Så 2-4 på tavlen dér - og lidt senere hed den også 4-6.

Men ellers var 1. halvleg fuldstændig lige - hvilket f.eks. både 8-8 og 9-9 på tavlen vidner om. Men eklatant mangel på at "ofre sig" i det sidste minut af 1. halvleg gjorde, at de grønblusede pludselig var bagud med to mål ved pausen. Herunder på baggrund af et Hadsten-mål af Josefine Orby i allersidste sekund.

2. halvleg blev skudt i gang med, at TMS-keeper Sofie Juhl snuppede et straffekast - men knapt havde gæsterne nået at juble, før hjemmeholdet i næste angreb igen fik tildelt et straffekast. De gjorde Hadsten i det hele taget ganske ofte, og det var én af årsagerne til, at TMS i det hele taget havde svært ved at lukke hullet helt i 2. halvleg.

Ganske ofte hed forskellen netop de to mål, som var blevet skabt i 1. halvlegs sidste minut. I den sammenhæng hjalp det i øvrigt absolut heller ikke, at både da Kingo og Cecilie Dalmose brændte straffekast for gæsterne.

Egentlig sad man med følelsen af, at sjællænderne var lige så gode som deres jyske modstandere - men det var i lang tid primært Hadsten, der scorede. Så meget at holdet var foran med både fire og fem mål undervejs.

Med 10 minutter igen kom Julie Skipper på mål for TMS, og hun startede med en række superredninger. Den ene satte Amanda Dahl i kontra til reducering til 18-20, og en straffekast-redning sendte Charlotte Bisser af sted på fløjen til 19-20. Pludselig var det hele spændende igen, og man følte klart, at keeper-skiftet var den overvejende årsag.

Med tre minutter igen udlignede Emma Navne til 22-22, og 30 sekunder kom TMS foran, da Charlotte Bisser scorede sit femte mål.

Med et minut igen kunne Liza Olsen havde afgjort kampen, men hun brændte i fri position. I stedet udlignede Hadsten med 20 sekunder tilbage på endnu, endnu et straffekast. Der var dog stadig et enkelt angreb til TMS tilbage: Her fik Amanda Dahl afsluttet, men forbi mål.