MAds Dudek kom slet ikke på måltavlen i den godt pakkede Maribo hallen. Foto: Jeppe Lodberg

TMS i remis på Sydhavsøerne

Sport DB - 24. november 2017 kl. 21:45 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

9-8 førte TMS Ringsted, da der var spillet knap 18 minutter af fredag aftens kamp i en voldsomt støjende Maribohallen. Gæsternes træner Christian Dalmose kaldte til time-out - og på kropssproget at vurdere var han ikke helt tilfreds med, at den sikre 7-3 føring ni minutter tidligere var ved at blive sat over styr.

Efter 20 minutters spil kaldte Dalmose til time-out igen, og det var noget af en krigsdans, han fik opført - nu med Team Sydhavsøerne foran med 10-9.

Den helt store årsag til dén udvikling på måltavlen stod inde i værternes mål. Nicolaj Frejlev var blevet skudt varm, men hverken Mikkel Tønners eller Frederik Andersson havde reddet noget som helt siden førstnævntes fine stikken armen op på et straffekast af Martin Vilstrup efter fem minutters spil ved 2-2.

TMS fik hægtet sig på - dog primært aldeles suverænt tilbageløbsarbejde af Lasse Sinding, og det lignede, at de to hold skulle gå til pause, da meget velspillende Benjamin Pedersen udlignede til 14-14 med fem sekunder igen.

Men hjemmeholdet fik smidt time out-kortet,og Morten Damgaard styrtede ned og fik afsluttet. Godt nok i sidenettet, men vurderingen var, at dét skyldtes et skub af Mads Dudek, så ud med ham i to minutter, straffekast og så hed den 15-14 på tavlen halvvejs henne.

Selv om TMS Ringsted hurtigt kom op på lige og foran med en enkelt pind i anden halvleg, så var lollikerne listet foran til 22-21, da Michael Riis knap midtvejs fik TMS's fjerde udvisning mod to.

Det gav 23-21, men trods misset straffekast af Anders Møller nåede TMS op igen takket være fine minutter på banen af de unge, Morten Hempel og Oliver Klarskov.

Og de kom foran takket være den tidligere TMS'er Martin Vilstrup, der først overtrådte et straffekast og så for anden gang skød forbi tomt mål.

Men lige lidt under et minut igen fik TSØ udlignet til 27-27. Christian Dalmose kaldte til time-out, og efter et langt angreb kom Rune Ohm til en fin skudmulighed i lavt leje - men Nicolaj Frejlev reddede. Så var det TSØ's tur til time-out - med 15 sekunder tilbage på uret, og Morten Damgaard Nielsen blev manden, der med underhåndsskuddet havde tænkt sig at skaffe begge point. En Sebastian Thor-parade ville det anderledes, og det endte uafgjort samt lidt uforløst for begge mandskaber.