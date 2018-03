Jubel i TMS-lejren - her over et reddet straffekast af Frederik Andersson. Foto: Jeppe Lodberg

TMS i Ligaen

Sport DB - 23. marts 2018 kl. 21:08 Af Jeppe Lodberg

Missionen lykkedes. TMS Ringsted mænd skal i næste sæson spille i Ligaen.

Fredag aften skulle de grønne bare bruge et enkelt point i hjemmekampen mod Team Sydhavsøerne, så var sagen afgjort med to spillerunder tilbage.

Men ét point var ikke nok for cheftræner Chistian Dalmose og hans tropper. De ville op og dét med manér, og de forsøgte formelig at blæse gæsterne ud af Dansk Kabel TV Arena, hvilket besværliggjordes lidt af, at den var tætpakket med 13-1400 tilskuere.

Specielt forsvaret, keeper Mikkel Tønners bag det og Michael Riis var fra første færd nærmest ved at eksplodere af energi og spillelyst.

Gæsterne hang på til 3-2 efter fem minutters spil, men blev så ramt af kampens første udvisning for at flå Rune ned, og lollikerne kan takke to afbrændere af Mads Dudek mod tomt mål for, at undertallet kun blev tabt 1-0 via et tørt pumpet skud af Peter Hempel Jensen.

Mads Dudek lod sig ikke slå ud og fem minutter senere øgede han til 7-3, og så skiftede TSØ keeper Nicolaj Frejlev ud. Han var ellers TMS'erne onde ånd i den omvendte kamp, men specielt Michael Riis på venstre back fik han slet ikke fat i - og det gjorde afløser Jonas Hansen heller ikke.

Så 8-3, timeout kaldt af gæsterne efter godt et dusin minutter.

Det hjalp lidt på »spændingen« på tavlen, men da Michel Riis efter 20 minutters spil lavede et langt vip til Anders Møller, så man overlegenheden udstillet. Højrefløjen scorede efter et svæv så langt, at eventuelle længdespringere i hallen må have følt sig lidt flove - og der stod 12-7. Og kun fordi TMS blev ramt af udvisnigner til Riis og Hempel blev der ikke øget voldsomt i de næste fem-syv minutters tid.

Ikke at det ikke var dramatisk af den grund. Efter 27 minutter var formidabelt spillende Benjamin Pedersen på vej på banen - men ville så have været spilleren for meget i forhold til undertallet, der ikke var helt overstået.

Christian Dalmose nåede lige at flå ham tilbage, men TSØ-træner Johan Zanotti reagerede voldsomt - og ville have dommerbordet til at gribe ind mod uhyrlighederne. Og så kan det nok være, at Dalmose delte verbale øretæver ud.

Dommerobservatør Anders Frydkjær lod brushanerne »måle færdig«, og kort efter var TMS på 18-10.

Det var også stillingen, da forsvarsgeneral Sebastian Thor - mirakuløst genopstanden fra de helt ubevægelige dagen før - med 80 sekunder igen til pausen røg ud for anden gang. Denne gang for en utilsigtet og ganske blød underarm i ansigtet på den tidligere TMS'er Martin Vilstrup.

Thor fik selskab af Benjamin Pedersen i straffeboksen - for brok - og hvad så?

Jamen, så gik TMS Ringsted da til pause foran med 19-10, for to angrebsfejl af gæsterne, og så betalte Anders Møller da tilbage til Michael Riis for det fine vip, han havde fået - med et den anden vej.

Der var klasseforskel, og den fortsattte i anden halvleg med let formindsket styrke på tavlen, men det er var der ikke rigtigt nogen, der brokkede sig over.

De havde en fest tilskuerne, og TMS-spillerne havde det også. Og de brugt allesammen. Selv »andetholdsreserve« Kasper Mogensen, der var hidkaldt som gardering for Sebastian Thor samt Lasse Sinding og Oliver Klarskov - der just er returneret fra nogle ugers skadespause.

22-12 var den første ti måls-føring, ringstederne havde og den blev ikke mindre siden, men lå gerne og balancerede på plus 11-12 stýkker frem til de sidste minutter. Blandt andet fordi TMS'erne fortsatte med at spille temmelig meget i undertal. I alt ti udvisninger blev det til, men de gjorde intet, når man vinder med ti og rykker op i Ligaen med et brag.

37-27 endte det.