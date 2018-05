William Asmussen (tv.) og Christian Dalmose. Foto: TMS Ringsted

Send til din ven. X Artiklen: TMS henter ung målmand Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

TMS henter ung målmand

Sport DB - 28. maj 2018 kl. 20:31 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For nogle måneder siden meddelte TMS Ringsteds 3. målmand Thomas Matic at han skifter til svensk håndbold. Nu er hans afløser fundet i skikkelse af 18-årige William Asmussen, der er hentet i GOG.

Her har han spillet de sidste tre sæsoner. Først som U16, hvor han var med til at vinde DM-guld, og de sidste to sæsoner som U18, hvor han bl.a. vandt bronze med GOG's U18 til DM.

Det er dog ikke den fulde historie om ham, idet Asmussen er tidligere TMS-spiller og forlod klubben som 2. års U16 for at teste sig selv af på Oure Efterskole og siden i gymnasiet og gav håndbolden fuld gas. Undervejs skiftede han til GOG.

»William vender nu retur til hjembyen for at gøre 3. g færdig på MSG (Midtsjællands Gymnasium i Ringsted, red.), samtidig med han bliver en del af Liga-truppen i TMS Ringsted. I første omgang er han tænkt som afløser for Thomas Matic som 3. målmand, men man ved aldrig, hvor det kan bære hen,« lyder det fra TMS i forbindelse med klubskiftet.

- Jeg vender retur til TMS Ringsted fordi jeg har mærket en interesse for mig. Jeg har hørt og kan se, at træningsmiljøet er godt med stor fokus på målmandsposten, hvor bl.a. Morten Fager står for træningen. Jeg glæder mig til at vise, at de tre sæsoner i GOG har været god for min udvikling, siger han.

I pressemeddelelsen fra TMS siger cheftræner Christian Dalmose:

- Det er en spændende ung spiller, vi har fået til klubben, og så gør det jo heller ikke noget, at han er »egen avl« og kommer fra byen. Vi må se, hvor det kan bære hen med William. I første omgang er han med for at lære, men vigtigt er, at han vil træne og blive dygtigere, for sådanne typer er der altid brug for.

I forvejen råder TMS over Frederik Andersson og Mikkel Tønners.