TMS har fundet sin nye spilstyrer

Lover Nicolaj Nørager, der onsdag aften blev præsenteret som den nye kommende playmaker for TMS Ringsteds formodede ligamandskab for klubbens sponsorer forud for den udsolgte brag mod ærkerivalerne fra Ajax.

Den unge mand fylder 22 om seks ugers tid og kommer til fra Skive, hvor han har spillet de to sidste sæsoner, mens han året før var i Ligaen med HC Midtjylland. Den gang var han i sagens natur endnu yngre og var knap så brugt på banen, så ligaspiller sådan for alvor regner han først med at blive efter sommerferien, når den to-årige kontrakt træder i kraft.

- Når man tager springet fra 1. division til Ligaen, så er det vigtigt, at det er i en klub, hvor man føler sig tilpas og tingene fungerer. Og når jeg hører om klubben, så fungerer det i Ringsted. Det virker som om, at der er en naturlig vinderindstilling på holdet. Det er tydeligt at mærke også når man selv ha rspilelt imod dem. Og så har jeg hørt, at de klinger godt sammen - at der også er et godt sammenhold udenfor banen. Det er rigtigt vigtigt, siger Nicolaj Nørager, de rydermere glæder sig til at komme under cheftræner Christian Dalmoses vinger.