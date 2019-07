Christian Dalmose i stor jubel for godt to år siden, da oprykningen til Ligaen blev sikret. Siden er TMS rykket ned igen, men målsætningen er klar for den kommende sæson i 1. division: Man vil atter op i den fineste række. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

TMS gi'r den gas: Otte træningskampe på tre uger

Sport DB - 18. juli 2019

Godt en håndfuld træningskampe - det plejer nogenlunde at være standarden for TMS Ringsted-herrerne, men hvis man skulle tro, at holdet tager lidt lettere på tingene end i sidste sæson - nu hvor holdet "bare" skal spille i 1. division - så tager man grueligt fejl.

Tværtimod har træner Christian Dalmose vel nærmest planlagt den hårdeste opstart i mands minde, hvor den allerede fra torsdag morgen står på to dages fysiske test, inden træningen med bold og harpiks startes op på mandag.

Den del er dog nærmest den mindste, når det kommer til hårdheden og intensiteten af Ringsted-drengenes opstart, for Dalmose har smidt en ordentlig spand kul på maskineriet i form af ikke mindre end otte træningskampe i perioden mellem d. 26. juli og den 15. august.

Altså med andre ord en træningskamp hver 2,6 dag over tre uger! Stærk tobak, men dermed stopper legen ikke. For straks efter den sidste testkamp drager truppen på den årlige træningslejr. En tur, som for første gang i mange år ikke går til Kreta, men i stedet til Malaga, hvor to danskere har startet et slags "mini La Santa Sport" op, som Dalmose kalder det.

- Det virker som et fantastisk sted med nogle vilde faciliteter. Det lyder som et kanon godt sted, og det var egentlig lidt tilfældigt, at jeg opdagede det. Det var kun fordi vores U12-drenge også skulle derned i år, at jeg fik undersøgt, hvad det var for et sted. Og så var det bare om at slå til, siger TMS-træneren forventningsfuldt.

Ud over de mange testkampe og træningslejren kommer også en pokalkamp mod Sønderjyske d. 26. august, så der er smæk på kampene denne gang. Christian Dalmose begrunder hér opstartsintensiteten, for der er naturligvis intet tilfældigt ved den hårde arbejdsbyrde i særligt august måned.

- Årsagen til de mange kampe skal ganske enkelt findes i, at jeg ønsker, at vi er fuldstændig klar fra 1. spillerunde i sæsonen. Vi starter hårdt ud med et svært program i de første kampe (inklusive bla. Tønder, Team Sydhavsøerne og "skrækmodstanderen" Otterup, red.) og så er det vigtigt at have fået indøvet vores spilsystemer indgående.

- Der er også nogle nye folk, som jeg rigtig gerne vil have spillet godt ind på holdet, for det nytter ikke noget, hvis nogle af spillerne først er rigtig klar fem kampe inde i turneringen, sammenfatter Dalmose.

TMS Ringsteds træningskampe op til 2019/2020-sæsonen:

* 26. juli: Hjemme mod HØJ

* 1. august: Ude mod Ystad

* 5. august: Hjemme mod Malmö

* 6. august: Hjemme mod LUGI

* 11. august: Ude mod Ajax

* 13. august: Ude mod FIF

* 14. august: Hjemme mod Nordsjælland

* 15. august: Ude mod LUGI