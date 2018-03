TMS-formand Henrik Dudek. Foto: Anders Kamper

TMS-formand efterlyser økonomisk fokus

Sport DB - 30. marts 2018 kl. 19:40 Af Anders Kamper

Med to Liga- og en 1.divisionsklub i økonomisk uføre undervejs i denne sæson er der et kontrolsystem, der ikke fungerer indenfor håndbolden, inden turneringen skydes i gang.

Det mener TMS Ringsteds formand Henrik Dudek, der senest har oplevet, at TMS Ringsteds nærmeste konkurrent i 1. division, Randers HH, fyrede træner Jan Paulsen efter kampen i onsdags for at spare penge.

Netop nu kæmper også HC Midtjylland for at overleve, mens Nordsjælland reddede sig efter hårdt arbejde for nogle måneder siden.

- Jeg synes, det er uheldigt for dansk håndbold med de sager, og der har været mange i denne sæson. Det skaber en usikkerhed rundt omkring, for alle spørger jo sig selv, hvad der sker, hvis Midtjylland trækkes ud og hvad der følger med det. Det er ikke særlig professionelt, og det er ærgerligt for dansk håndbold, at den tvivl kan opstå, siger Henrik Dudek.

For nogle år siden var han selv med i arbejdsgruppe under Dansk Håndbold Forbund og Divisionsforeningen, hvor der skulle laves en opstramning af Ligareglementet, der regulerer Håndboldligaklubbernes gøren og laden.

- Et af vores forslag gik på, at klubberne skulle redegøre for 70-75 procent af deres sponsorindtægter inden sæsonstart. På den måde ville vi komme noget af den usikkerhed til livs, vi oplever nu Jeg kunne godt tænke mig en tættere kontrol med, hvordan økonomien er i de bedste klubber. Blandt andet ved at indsende budgetter, og der kunne det også være en god idé bagefter at tjekke, om budgettet nu også ligner det regnskab, der realiseres, siger Henrik Dudek.

Arbejdsgruppens forslag blev siden forkastet.

- Der var stor modstand fordi mange af klubberne fandt pengene »på vejen« i sæsonen, og nogle Ligaklubber får deres indtægter senere fordi det er TV-penge. Fint nok. Men dybest set handler det om at presse tingene fremad, så det her afklares så tidligt som muligt. Stod til mig, så skulle de realiserede sponsorater fremvises 1. september efter en stram revision, og her kunne 70-75 procent af dem være på plads, og så skulle resten findes hen over sæsonen.

- I dag virker det, som om, at nogle klubber går ind i sæsonen med 20-25 procent af indtægterne på plads og håber at finde resten. Det ville jeg personligt få dårlig mave over, siger TMS-formanden.

- I DHF skal der så sidde et par »regnedrenge«, der skal kigge på det og sammenligne budgetter og regnskaber og stille de rigtige spørgsmål, hvis der er store afvigelser. På en-to sæsoner ville det arbejde så presset frem til omkring sæsonstart i stedet for, at klubber skal kæmpe for overlevelse og skabe tvivl midt i sæsonen.

Henrik Dudek understreger, at han ikke skyder efter enkelte klubber, men taler om emnet generelt og set oppefra.

- Vi kan alle sammen - inklusive TMS Ringsted - blive ramt af, at en sponsor falder fra eller der opstår en tvist eller noget andet, men der skal egenkapitalen så være så god, at man kan klare sig. 80 procent af en håndboldklubs indtægter er sponsorater, og det arbejde skal så gøres inden sæsonen starter.

Har I og TMS Jeres sponsorindtægter på plads 1. september, når Ligaen starter?

- Ja. Når vi går på sommerferie, så skal 70-80 procent af vores sponsorater være på plads, og så kan der komme flere til hen over sæsonen. Vi kommer i mål, og jeg synes, at DHF og Divisionsforeningen skal presse på for at gennemføre det her.

- Jeg vil da hellere end gerne have, at de berørte klubber overlever, men det alt det kunne jo ligeså godt have været diskuteret og klaret i august i stedet for midt i sæsonen, hvor alle bliver i berørt af det og hvor det skaber en masse tvivl og usikkerhed, siger Henrik Dudek.