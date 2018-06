TMS-træner Christian Dalmose. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

TMS får hård Liga-start

Sport DB - 07. juni 2018

TMS Ringsteds cheftræner, Christian Dalmose, godt have ønsket sig et lidt bedre udformet kampprogram end det, der nu foreligger for næste sæson i Ligaen.

Ikke nok med, at TMS i de tre første kampe i sæsonen skal testes mod Århus, GOG og KIF Kolding, så må holdet også vente til efter jul med at møde de lidt mere formodede nemmere modstandere på hjemmebane til efter jul.

- Overordnet møder vi denne sæsons top-6-7 på hjemmebane i første halvdel, og så møder vi dem, vi rigtig skal måle os med på udebane - og altså hjemme efter nytår, siger Dalmose og fortsætter

- Af de sidste 14 kampe spiller vi de otte hjemme mod blandt andet Skanderborg, Lemvig og Nordsjælland. Med det program siger det sig selv, at vi lægger hårdt ud, og der gælder det om at stå fast og ikke lade sig slå ud, for der kommer kampe bagefter, hvor vi kan og skal være med, siger træneren.

- Det kunne sagtens have været bedre for os, og jeg ville godt have haft hold som netop Skanderborg, Lemvig og Nordsjælland hjemme i første halvdel. Nu får vi dem bagefter, og det må vi tage. Den første sæson efter en oprykning handler om overlevelse, og det vil det også være for os, siger Dalmose.

Så I skal undgå kæmpe klø, der kan knække spillerne fra start?

- Vi kan godt løbe ind i klø, men kampene kommer så tæt i starten, at det bare er videre. Det hjælper ikke at lægge sig til at græde. Vi skal gå til kampene med oprejst pande og have fokus på næste kamp.

TMS Ringsteds program i Ligaen næste sæson:

1. sept.: Århus H. - TMS

5. sept.: TMS - GOG

8. sept.: KIF Kolding - TMS

15. sept.: TMS - Mors-Thy

21. sept.: SønderjyskE - TMS

29. sept.: TMS - Bjerr.Silk.

6. okt.: Skanderborg - TMS

13. okt.: TMS - TTH Holstebro

20. okt.: Nordsjælland - TMS

3. nov.: TMS - Aalborg

10. nov.: Ribe-Esbjerg - TMS

17. nov.: Lemvig-Th. - TMS

24. nov.: TMS - Aarhus

1. dec.: TMS - Skjern

5. dec.: GOG - TMS

8. dec.: TMS - KIF Kolding

15. dec.: Mors-Thy - TMS

22. dec.: TMS - SønderjyskE

4. febr.: Bjerr.-Silk. - TMS

9. febr.: TMS - Skanderborg

16. febr.: TTH Holstebro - TMS

23. febr.: TMS - Nordsjælland

3. marts: Aalborg - TMS

9. marts: TMS - Ribe-Esbjerg

30. marts: TMS - Lemvig-Thyborøn

6. april: Skjern - TMS

* Tidspunkter kommer på senere.