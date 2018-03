TMS Ringsteds herrer er tæt på Ligaen, men også et stykke fra. Foto: Kasper N. Hansen

Send til din ven. X Artiklen: TMS er et stykke fra Ligaen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

TMS er et stykke fra Ligaen

Sport DB - 15. marts 2018 kl. 10:12 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kommentar: Med fire runder tilbage af sæsonen og med fire points forspring til forfølgerne fra Randers HH kan spillerne i TMS Ringsted så småt se målet med det hele - oprykningen til Ligaen. Klubbens længe ventede mål efter fire lange og til tider trange år i 1. division, hvor man var været tæt på enkelte gange, men også har skudt sig selv i foden andre.

Vi er mange, der blandt andet husker, hvad der skete, da korthuset væltede for to sæsoner siden og TMS spillede Liga-kvalifikationspladsen ud af egne hænder efter nederlag på nederlag.

Under Christian Dalmose er der bare kommet helt andre boller i suppen. Han byggede op sidste år og har allerede nu sendt sit hold på Ligakurs i år-2. Det var ikke et udtalt krav, at TMS skulle direkte i Ligaen, men nærme sig det via kval-kampe, men når holdet nu står med den ene fod i Ligaen, så taber man ikke med vilje...

Hen over vinteren har den direkte oprykning set mere end sikker ud, men nu med fire kampe igen er intet sikkert, og champagneflaskerne er ikke købt i TMS endnu.

Her skal man ikke nyde noget af at begå hybris.

Stillingen i 1. div. er således:

TMS: 37 p.

Randers HH: 34

Lemvig/Thyborøn: 31

Team Sydhavsøerne: 27

Odder: 27

Ajax: 25

Fredericia: 24

Skive: 24

Otterup: 21

HEI, Skæring: 18

HØJ: 14

Frederikshavn: 13

Stoholm:10

FIF: 4 TMS mangler at møde FIF (ude), Team Sydhavsøerne (hjemme), Otterup (ude) og Randers hjemme.

Randers´ program: Fredericia (ude), Otterup (hjemme), Stoholm (hjemme), TMS (ude).

På papiret er det et fint program, men intet er givet for TMS, og der er intet at fejre endnu - absolut intet, og den store frygt er, at holdet ikke står for presset og kollapser i afgørelsens sund. Nu skal det siges, at det er der intet der tyder på, at holdet vil gøre, og med Dalmose som træner er der kommet den afgørende faktor ind på holdet, der vinder kampe.

Når man henter 11-20 ude mod Lemvig-Thyborøn og får 28-28, og når man vinder i Randers og i Skive og nærmest udraderer de fleste andre på egen bane, så er man godt på vej. TMS er på rette vej og har den fornødne kvalitet til at gå direkte i Ligaen.

Ingen tvivl om det.

Lørdag gælder det først og fremmest FIF på Frederiksberg, og efter to sikre point der, så kan TMSerne afvente søndag aftens opgør mellem Fredericia og Randers. Randers skal vinde for at bevare presset på TMS. Et nederlag, så er TMS seks point foran inden de tre sidste kampe, men hvis TMS så taber hjemme til rivalerne og netop nu formstærke Team Sydhavsøerne og Randers slår Otterup hjemme, så er de to hold lige vidt, inden de to sidste runder. TMS vil være fire point foran.

Så skal TMS til Otterup, som de ikke har det godt med og tabte til på Fyn sidste sæson (32-22). Hvis Randers som ventet så slår Stoholm på egen bane, er der lagt op til den store finale i Ringsted lørdag den 14. april. Her kommer Randers så på besøg, og hvis de to hold nu er á point, så skal Randers indhente den sejr på 24-20, som TMS sikrede sig i det omvendte opgør i december.

Randers skal altså vinde med fem mål i Ringsted foran formentlig 1200-1300 fest- og oprykningsstemte tilskuere, og hvis det sker, vil det være sæsonens første nederlag på egen bane for TMS og en nedtur af rang.

Med det scenarie er der ingen, der tager noget for givet i TMS. Der er en slags stilhed før stormen nu. Klubben er på vej mod Ligaen, men der er bump på vejen, der skal overvindes, og hele truppen skal stå for det pres, der nu hviler på alle mand i afgørelsens stund.

Og blot: Hvis TMS ikke rykker direkte op i Ligaen, så går vejen via kval-kampe om en enkelt plads, og sådan ser den vej ud:

I Ligaen skal grundspillets nummer 9-13 spille et såkaldt »kvalifikationspuljespil«. Når det er færdigt, skal det lavest placerede hold spille mod vinderen af bedst-af-tre møder mellem 1. divisions nummer to og tre. TMS skal i givet fald altså først slå formentlig Lemvig-Thyborøn, inden man skal møde et hold fra Ligaen. Det ligner HC Midtjylland, men kan også blive Tønder.

Den sidste og afgørende kamp afvikles over bedst-af-tre.

Der er meget på spil for TMS den kommende tid.