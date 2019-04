Michael Riis spillede en stor kamp og scorede ni mål - men det var ikke nok. Foto: Thomas Olsen

TMS Ringsted rykker ned

Sport DB - 06. april 2019 kl. 17:09 Af Kasper Nørgaard Hansen

TMS Ringsteds ligaherrer fightede bravt mod overmagten ude mod Skjern - men tabte i sidste ende med 31-36. Dermed røg TMS' sidste spinkle mulighed for at overleve i rækken, og efter sommerferien står den nu på 1. divisionsbold igen.

Kampen startede lige så svært ud for TMS'erne, som de havde frygtet, for de fire første af gæsternes angreb blev brændt, mens Skjern omvendt var anderledes affektive til en start. Så 3-0 blev til 6-3 efter godt en halv snes minutter - inden de på dagen blåblusede kom bedre med.

Dette skyldtes ikke mindst et par fine redninger fra den purunge William Asmussen i buret - samt det faktum at TMS Ringsteds venstreside kom i gang rent offenstivt. Og både Michael Riis og Mads Dudek havde hver scoret to mål, da stillingen hed 9-7 med 19 minutter på haluret.

Det var dog ganske evident, at for virkelig at kunne blive farlige rent angrebsmæssigt, blev sjællænderne nødt til at ty til deres klassiske syv-mod-seks i angrebet - og når dette ikke gav mål, ja så var der et gabende tomt bur at kaste bolden ned i for Skjern-spillerne.

Desuden hjalp det ikke på TMS' chancer at den ellers aldrende Anders Eggert på hjemmeholdets venstrefløj var aldeles sprudlende. Bare en tredjedel ind i kampen skulle man, før den lille boldekvilibrist havde scoret fem gange.

Og uden at man egentlig følte, at bundholdet som sådan gjorde »noget galt«, trak Skjern stille og roligt bare fra mod slutningen af halvlegen. Og med pausestillingen 17-11 skulle man vist være ualmideligt fanastisk Ringsted-fan for at tro på sensationen.

Man må dog give Ringsted-drengene, at de startede frisk og optimistisk ud i 2. halvleg, hvor de første syv minutter blev »vundet« med 8-4, og hér var ikke mindst Morten Hempel markant med tre mål på stribe - efter en ellers temmelig skidt 1. halvleg fra hans side.

Nu stod den pludselig kun 21-19 til det ellers så selvsikre hjemmehold, og pludselig var der atter lidt lyn i øjnene hos gæsterne. Og i en periode byttede de to hold nu mål, således at TMS også kun var bagud med 21-23 ved indgangen til det sidste kvarter.

Det var dog til gengæld også sidste gang i kampen, at holdet var med i kampen for alvor, for atter sneg fejlene sig ind i syv-mod-seks-spillet i angrebet, og det betød eksempelvis et par scoringer i tomt TMS-mål fra den anden ende af banen - sat ind af Skjern-keeper Björgvin Gustavsson.

Alt i alt var det dog en kamp, TMS Ringsted havde fin ære af - men det er de nok ligeglade med nu.