Benjamin Pedersen scorer hér sit eneste mål i kampen - mens han til gengæld var ganske markant i forsvarsspillet. Foto: Kasper Nørgaard Hansen

TMS Ringsted løb fra Skive

Sport DB - 06. januar 2018 kl. 16:34 Af Kasper Nørgaard Hansen

TMS Ringsted havde på forhånd betegnet kampen i Skive som én af sæsonens sværeste udekampe, men TMS'erne havde generelt flot styr på vestjyderne og sejrede med sikre 30-25

De første 12-15 minutter af kampen forløb som et klassisk forsvarsslag med en masse gode parader og målmandsredninger i begge ender, mens de stationære angreb også var af en vis længde hos de to mandskaber. Derfor var omtalte indledning da også knapt så målrig.

Men så var det som om, især TMS begyndte at finde angrebsåbningerne, og spillere som Lasse Sinding og Oliver Klarskov brød flere gange i 1. halvleg igennem til scoringer. Mens Rune Ohm for første gang kom på måltavlen, da han efter 21 minutter gjorde det til 11-8 til Ringsted-drengene.

I målet havde Mikkel Tønners startet ud som lyn og torden for gæsterne, men som halvlegen skred frem, var det som om han mistede lidt tænding eller i hvert fald koncentration, og så gik et par relativt »nemme« studsskud i mål. Og i takt med, at også flere og flere af Skives bagspillere fik spillet sig varme - særligt venstreback Tobias Jørgensen var skarp- ja, så kunne Skive faktisk udligne til 12-12 med fire minutter tilbage af halvlegen.

Pausestillingen hed 14-13 i TMS-favør, og det var vel egentlig en udmærket afspejling af både intensitet og jævnbyrdighed de to hold imellem. I starten af 2. halvleg burde de grønblusede til gengæld være kommet hurtigt bagud med to, da holdet to gange i træk smed bolden væk, mens man havde taget keeper Frederik Andersson ud. Men først skød Skives Tobias Rasmussen forbi det gabende tomme mål, og i næste angreb var det en anden Skive-spiller, som med lige så tomt mål skød i paraderne på Sebastian Thor..

Noget af et held for TMS, som ellers var kommet temmelig haltende igang med 2. halvleg, men holdet fik mere momentum, som halvlegen skred frem, og hér var særligt to faktorer afgørende: 1) Udskiftninen af Frederik Andersson, som i måltet intet fik fat i. 2) De mange erobrede bolde, som førte til scoringer i tomt mål eller om ikke andet til kontrascoringr. Så derfor kunne Jakob Jessen med et kvarter igen bringe Ringsted på 23-19 på en fin fløjscoring.

Og faktisk virkede kampen allerede afgjort et par minutter senere, da Sebastian Thor blev spillet fri på stregen af - ja, målmand Mikkel Tønners - og scorede sikkert. Dermed 26-20, og alt virkede under kontrol. Og selv om Skives Tobias Jørgensen høvlede bolde ind efter forgodtbefindende, havde resten af hans hold ikke samme kvalitet.

Og så endte det hele med en værre omgang kluddermor og brændte afslutninger i begge ender. Men dog stadig med en femmåls-sejr til TMS