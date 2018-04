TMS-formand Henrik Dudek og E-sportsholdets manager og pressechef Claus Agergaard. Foto: Anders Kamper

Send til din ven. X Artiklen: TMS Ringsted ind i E-sport Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

TMS Ringsted ind i E-sport

Sport DB - 05. april 2018 kl. 16:51 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som den formentlig første tophåndboldklub i Danmark tager Liga-oprykkerne TMS Ringsted springet ind i den omsiggribende E-Sport. Altså gaming på eliteniveau - en sport og industri i stor vækst.

TMS Ringsteds formand, Henrik Dudek, ser E-sport som en »spændende, men også naturlig, udvikling af håndboldklubben.«

- Det her er en mulighed for at forstærke en i forvejen sund foreningskultur i klubben på en anden måde end hidtil, da gaminger med til at forbinde folk på kryds og tværs af køn og alder, siger Henrik Dudek.

- En del organisationer og virksomheder tøver stadig med at comitte sig fuldt ud i denne kategori, og mange afventer fortsat med at tage en beslutning og se tiden an. Hos TMS Ringsted prøver vi konstant at være innovative, inden det er for sent,« som formanden udtrykker det.

TMS Ringsted har en gået en aftale med Claus Agergaard om at få E-sport ind i TMS Ringsted. Claus bliver tilknyttet som manager, sponsor- og pressechef for TMS Ringsted E-Sport og vil få en plads i klubbens eliteudvalg. Han har en fortid som sælger i Royal Unibrew, hvorfra kontakten til TMS stammer.

- Jeg ser frem til i fællesskab med TMS Ringsted at få E-Sport integreret som en fast del af håndboldklubben. Det er fantastisk, at en klub som TMS Ringsted, der i forvejen er vant til at drive elitesport på dame- og herresiden, har valgt at påbegynde en ny rejse og taget initiativ til at gå aktivt ind i E-sport. Dermed bliver klubben den første professionelle håndboldklub i Danmark, der vælger at hoppe med på bølgen omkring E-sport, hvor mange danske og internationale fodboldklubber allerede har egne E-sport hold.

I TMS er målet med E-sport:

o Udbredelse af kendskab til TMS Ringsted via nye kanaler og medier, herunder sociale medier.

o Tiltrækning af nye samarbejdspartnere på tværs af E-sport og håndbold.

o Studie og gamingmiljø i og omkring håndbolden i Ringsted Sportscenter.

o Showkampe ml. E-sport spillere og Håndboldspillere.

o LAN arrangement 1-2 gange om året i Ringsted Sportscenter, og evt. invitationsturneringer, som er med til at skabe trafik, opmærksomhed og omsætning for hele Ringsted og Ringsted Kommune.

o E-Sport Akademi i samarbejde med IKA.

o Tiltrækning af nye ledere og hjælpere i og omkring TMS Ringsted.

Spillerne på TMS Ringsted E-Sport kommer til at optræde i de samme trøjer som håndboldholdene, og endvidere bliver E-Sport logoet meget lig klubbens eksisterende logo, så der er fælles synergier over hele linjen.

»Vi har i første omgang valgt at starte i genren Battle Royale. Et spil hvor 100 deltagere i samme spil skal kæmpe om at være »last man standing«. Det kommer til at ske i spillet Player Unknown'sBattleground (PUBG), hvor man deltager som hold á 4 personer. Holdet er allerede sat, og der er tegnet kontrakt med spillerne, der officielt bliver præsenteret til første hjemmekamp i den nye håndboldsæson«, meddeler TMS.

Klubbens E-sporthold ser sådan ud, når det i kamp efter sommerferien.

Mathias »Knox« Pedersen, 22 årig økonomistuderende.

Rolle: Medspillende træner og anfører på holdet

Joakim »OakJim« Wriedt, 31 årig softwareprogrammør

Rolle: Viceanfører på holdet

Christoffer »Monx« Andersen, 23 årig datamatikerstuderende

Rolle: Spiller

Mads »Madskat« Egelund, 27 årig fuldtidsstreamer på www.twitch.tv/madskatdk

Rolle: Spiller

- Holdet er sammensat ud fra forskellige kriterier og styrker, der gør, at de er bedst muligt rustet i de fleste situationer når de spiller kamp. De har allerede trænet sammen den seneste måneds tid, og vil officielt deltage i turneringer fra august i år. Man vil bl.a. have mulighed for at møde spillerne til NPF18, der er Danmarks største LAN event, fortæller Claus Agergaard.