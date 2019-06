Henrik Dudek er ved at søsætte TMS Ringsted A/S. Sidst i juni skal alle formalia være på plads. Foto: Anders Kamper

TMS Ringsted danner selskab

Sport DB - 04. juni 2019 kl. 09:48 Af Anders Kamper

Efter nedrykningen fra herrernes Håndboldligaen går TMS Ringsted nu nye veje.

En kreds af folk i og omkring klubben danner selskabet TMS Ringsted A/S, hvor 1. holdet i 1. division, 2. holdet i 2. division og UI19-holdet placeret. Alle andre hold fortsætter i foreningen TMS Ringsted.

»Der er ingen tvivl om, at den væsentligste faktor er økonomi. Derfor starter vi TMS A/S med en bred ejerkreds, som på den korte og lange bane, skal sikre en bedre økonomi og en yderligere fokus på herreholdet,« hedder det i en pressemeddelelse fra TMS.

De seneste mange har TMS Ringsted forgæves forsøgt at bide sig fast i den bedste række, men tre gange er det endt med nedrykning, og må der forsøges noget nyt.

I det arbejde, med formand Henrik Dudek i spidsen, er lykkedes at samle en bred ejerkreds med både eksisterende og nye virksomheder samt personer som er gået ind i projektet.

- Vi lægger ud med en ejerkreds på ml. 10 og 15 aktionærer, men dette tal ser vi gerne vokse, for derigennem at skabe en solid aktiekapital til at stå imod med og overholde håndboldens kapitalkrav, samt en ejerkreds og et netværk som strækker sig ud over Sjælland, siger Dudek og forsætter:

- Hvis vi gør som vi plejer, kender vi resultatet, derfor har bestyrelse og eliteudvalg måtte tænke nye tanker. 12 ud af 14 klubber i Håndbold Ligaen i den forgangne sæson er selskaber, hvor kun Skanderborg og Ringsted er foreninger. Vi må bare erkende, at håndbolden er blevet mere og mere professionaliseret igennem årene med en endnu større økonomi, og vil vi være med til at kæmpe i den sjove ende af dansk håndbold må vi udvikle og tilpasse forretningen.

- Det, tror vi på, vi gør på denne måde, med en bred professionel ejerkreds, som kan være med til at gøre TMS Ringsted endnu mere kendt ud i deres netværk, for derigennem at styrke den økonomiske platform. Det har været overvældende at mærke opbakningen og interessen for at gå med, og i første omgang lægger vi ud med mellem 10-15 virksomheder og personer der vil være med i aktionærkredsen, men jeg tror på der kommer flere, når vi går live. Ligeledes tror vi på, at et signal om '«at bag et professionelt håndboldhold står en professionel ledelse«, er et godt signal at sende til de virksomheder, som kan se håndbolden som deres markedsføringskanal, og stedet for deres kunder og medarbejder kan have oplevelser sammen, siger formanden.

Til TMS Ringsteds 13 hjemmekampe i Ligaen var der 12.000 tilskuere, og TV2 sendte flere kampe fra Dansk Kabel TV Arena end forventet inden sæsonen.

Det tager TMS-ledelsen som tegn på, at der er basis for at rykke. Den vil have herrerne op i Ligaen, og drømmen er at skyde det selskab i gang med tre mio. i aktiekapital. To mio. kr. fra nye investorer og en mio. kr. fra foreningen TMS Ringsted, der således bliver hovedaktionær.

- Seks hjemmekampe og en udekamp transmitteret direkte i TV, har været godt for markedsføring af klubben og godt for markedsføring af byen, så tit kommer TV heller ikke til Ringsted. Jeg er sikker på, at selskabsdannelsen vil øge sandsynligheden for, at vi får endnu mere TV-tid og sandsynlighed for, at Sportscentret fyldes til sidst mand også i en udbygget facon, siger Henrik Dudek.

TMS Ringsted har indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i foreningen onsdag den 12. juni kl. 19.00 i Ringsted Sportscenter for at få godkendelse til vedtægtsændringer til at trække de tre nævnte hold ud i et selvstændigt selskab. Det forventes at det nye selskab er etableret og i drift pr. 1. juli 2019, når den nye sæson starter.

I forbindelse med selskabsdannelsen gør Henrik Dudek meget ud af at understrege, at det ikke må svække foreningen TMS Ringsted.

- Det må og skal det ikke. Foreningen TMS Ringsted skal være lige så stærk og solid som den altid har været, og vi er sammen om navnet og logoet, og selskabet TMS Ringsted A/S har ikke noget ud af, at foreningen ikke fungerer. Overhovedet ikke. Jeg kunne da godt tænke mig en model, hvor selskabet betalte eller belønnede foreningen, hvis der kom en spiller op, der siden kom på kontrakt. Der skal være et samspil mellem de to.