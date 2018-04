Rasmus Svane bliver i Roskilde Håndbold. Foto: Anders Kamper

Svane fortsætter i Roskilde

Sport DB - 03. april 2018 kl. 11:56 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Roskilde Håndbold har sikret sig underskriften på træneren den kommende sæson, og det er ikke overraskende den nuværende af slagsen, Rasmus Svane.

»Det er med stor stolthed, at vi nu kan offentliggøre, at Roskilde Håndbold og 2. divisionstræner Rasmus Svane er blevet enige om at forlænge samarbejdet med endnu en sæson. Rasmus er utrolig vellidt i klubben for både sin faglighed og sit engagement i klubben generelt og derfor glæder det os naturligvis at vi også i den kommende sæson har sådan en kapacitet i Roskilde Håndbold, lyder det på klubbens facebook-side.

- Ny eller gammel træner er altid spørgsmålet, når en sæson synger på sidste vers. Kan en træner motivere sig selv og holdet til endnu en sæson efter fire sæsoner med det samme hold og i vores tilfælde har mit svar været; Ja! Efter anden sæson i 2. division for herreholdet i Roskilde og fjerde sæson i alt, har Rasmus Svane sagt ja til en ny 2-årig aftale, hvilket vi i klubben er meget glade for, siger sportschef Henrik Andersen.

- For to år siden var Rasmus med til at lave klubbens 2020-plan på herresiden og jeg mener, han passer perfekt til at føre herresiden i mål med den plan. Rasmus har visioner for klubben og er en god medspiller, som stiller krav til både klub og spillere, men som også gerne går forrest i arbejdet med nye idéer.

Rasmus Svane:

- Jeg er rigtig glad for at kunne fortsætte det arbejde, vi satte i søen for snart fire sæsoner siden. Vi har rykket os meget som herregruppe og vi kan være stolte af det arbejde, der er lavet. Jeg er rigtig stolt af vores træningsmiljø både fysisk og med bolden. Jeg er stolt af, at vi sæson efter sæson lykkes med at integrere vores unge talenter på eliteniveau. Derudover er jeg glad for at kunne fortsætte i en klub, der vægter processen med egne spillere højt og ser i den forbindelse frem til den kommende sæson, hvor vi er lykkedes med at beholde den stærke stamme fra denne sæsons trup og samtidig får 5-7 nye seniorer op fra vores stærke ungdomsafdeling.

- Det bliver utrolig spændende at se, hvor langt vi kommer med det hårde arbejde og den spændende proces det er at rykke herreholdet tættere på en tilværelse i 1. division, siger Svane, der altså tager en tørn mere i Roskilde Håndbold.