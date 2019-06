Se billedserie Jubel over Mustafa Simsirs mål til 3-0 på første halvlegs sidste spark. Foto: Jeppe Lodberg

Send til din ven. X Artiklen: Suveræne sjællandsmestre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Suveræne sjællandsmestre

Sport DB - 20. juni 2019 kl. 22:25 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Køge Nord FC 6

Frederikssund 0 - Når nu vi skulle spille kampen, så spiller vi selvfølgelig for at vinde, så jeg startede jeg det hold, der også skulle være startet lørdag. Jeg gider ikke spille nogle fodboldkampe for sjov.

Lød det fra Køge Nord FCs cheftræner Carsten »Casser« Jensen torsdag aften med guldmedalje om hals og anfører Basti Abildå tøffende rundt på kunstgræsset på Rishøj stadion med en sølvpokal og et en plakette som bevis på, at holdet ved afkørsel 32 er det bedste hold i DBU Sjællands regi.

- Og jeg synes, at vi gjorde det godt offensivt - og styrede det helt defensivt. De har jo faktisk ikke en chance, der bliver farlig, smilede »Casser« og glædede sig til endelig at komme på sommerferie.

Den havde han gerne taget hul på allerede efter den sidste turneringskamp, men SM-finalen skulle jo spilles. Først i lørdags, men da kom Frederikssund på besøg og måtte køre hjem igen med uforrettet sag, da torden og lynild umuliggjorde fodbold på kunstgræsset på Rishøj stadion. Kampen blev - aftalte de to klubber - aflyst og skulle så afgøres ved lodtrækning. Troede de. DBU Sjælland ville have afgjort sit mesterskab på banen og ikke med indblanding af Fru Fortuna, og selv om klubberne stejlede, så havde unionen et trumfkort:

Spil eller I får ikke lov at rykke op i danmarksserien.

- Så vi spillede selvfølgelig, men det er en frustrerende kamp at spille. Begge klubber har gjort, hvad de kunne for ikke at få den spillet, men vi måtte altså på den igen en torsdag aften efter en uge, hvor vi slet ikke har trænet, for vi er gået på sommerferie. Det gjorde vi sådan set allerede, da vi vandt i Stenløse, hvor vi nåede vores mål om oprykning. Så snart vi havde det, gik luften lidt ud af ballonen, hvilket vi også så i 2-2'eren mod Brøndby, sagde Frederikssund-træner Martin Hilstrup, der ydermere var ked af at få tennis-æg.

- Det er nogle dumme cifre. Nederlaget er større end nødvendigt. Det her har drengene ikke fortjent efter et fantastisk forår. Vi bliver ramt på stoltheden af det her, og det er irriterende.

Sagde Martin Hilstrup, der så sit hold komme baglæns allerede efter et par minutters spil, da Emil Andersen lavede en fin stopfinte i feltet, trak bolden bagom sig og scorede sikkert.

Derfra var det mere eller mindre spil til ét mål, men der skulle gå yderligere end halv time, førend hjemmeholdet scorede igen. Efter en Frederikssund-omstilling kom Emil Andersen afsted i venstre side, fandt Sadik Krdzic fri foran feltet, og så havde han fin tid til at drible sig tættere mål og sikkert udplacere Joaquin Vargas Martinez.

Det nåede også lige at blive 3-0 inden pausen, da Emil Andersen energisk fik tilkæmpet sig bolden i Frederikssunds felt trods tre mand over ham - og så skovlet bolden hen til Mustafa Simsir, der køligt sparkede kuglen i mål efter lige at have sikret sig, at han var onside.

Frederikssund kom ud til anden halvleg med stort ønske om en kvik scoring, men et overskud af Philip Kvistgaard Simonsen fra distancen over over både mål og hegnet bagved. Så prøvede han igen - efter ti minutter, og havde bud efter stolpen. Men keeper Frederik Hansen havde styr på, at bolden røg forbi - bedre end han havde styr på sig selv, så han nikkede stolpen en skalle og skulle lige behandles.

Og to minutter efter var det 4-0 - målscorfer Jeppe Haugaard med en tør afslutning i feltet på Can Gülers fine forarbejde.

Gæsterne jagtede videre - nu vist mest efter et trøstmål, og Frederik Sommer fik en friløber, men navnebror Hansen klarede til hjørnespark, og lige efter var det så 5-0 i stedet, da Mustafa Simsir viste, hvordan afdribler en målmand.

Der resterede et kvarter, da det blev 6-0 - Lasse Skovsager fik skovlet bolden ind efter en kort variant af et hjørnespark, og så hjal pdet ikke Frederikssund, at Christian Helev havde et par absolut kompetente langskudsforsøg i slutminutterne.

Tennisægget var en realitet, og NU er der sommerferie.