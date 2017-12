Se billedserie En anden sejr, som betød voldsomt meget for holdejer Brian Nygaard: Sejren ved DM i holdløb. Foto: Team Giant Castelli.

Succesfuld drøm endte brat

Sport DB - 20. december 2017 kl. 12:13 Af Kasper Nørgaard Hansen

At der langtfra altid er sammenhæng mellem sportslig succes og bæredygtig økonomi, har man gennem årene set talrige eksempler på i sportens verden.

2017 blev året, hvor cykelholdet Team Giant Castelli på et pressemøde til alles overraskelse måtte melde ud, at holdet ville lukke med udgangen af sæsonen. Holdets økonomiske problemer blev i det hele taget først kendt af omverdenen, da holdejer Brian Nygaard meldte dette ud en uge tidligere.

På selve pressemødet var det den klare forventning blandt de fremmødte journalister og andre cykelinteresserede - at Roskilde-holdet havde fundet en ny sponsor og dermed var klar til en ny sæson. Det var det ikke...

Brian Nygaard lukkede og slukkede reelt holdet denne dag - om end rytterne har kørt bla. baneløb i holdets dragter så sent som ind til starten af denne måned. Men nu er det imidlertid helt og aldeles slut for Team Giant Castelli, som ikke har flere krydser i løbskalenderen.

Men lad os se tilbage på de to års levetid for holdet, der egentlig startede som Giant Contea - men som allerede inden sæsonen 2016 var skudt igang skiftede navn til Giant Scatto. Jomfrusæsonen blev langfra nogen dans på roser - den blev nærmere et veritabelt styrtløb. I forårsløbet Fleche Du Sud var flere af holdets ryttere involveret i et voldsomt massestyrt, og det kostede skader langt ind i sæsonen.

Samtidig var de, der stadig var køreklar ikke specielt skarpe. Resultaterne udeblev fra holdet, som på det tidspunkt var et rent U23-mandskab - og som ret beset også manglede profiler. Det eneste navn på 2016-holdet, som var kendt af andre end superkendere udi danske A-ryttere, var Emil Vinjebo. Og det blev da også ham, som var ene om at skrabe UCI-point ind til holdet. Og det store sæsonhåb, Post Danmark Rundt, blev uden deltagelse af Roskilde-teamet, som ikke blev udtaget til etapeløbet.

Version 2.0

Op til 2017-sæsonen, måtte der ske nogle sportslige ændringer, hvis holdet skulle have en reel sportslig berettigelse - andet end som bare et sympatisk talentprojekt. Og det vidste Brian Nygaard og co. godt. Så udover at holdet skiftede navn til nu Team Giant Castelli - fik holdet også hevet en række større profiler ind på holdet.

Mest kendt af disse var vel nok OL-medaljevinderen Casper Pedersen og den langskæggede enkeltstarts-tonser, Rasmus Quaade, som både har OL-og VM-medaljer hængende på væggen derhjemme. Én ting er at hente prominente folk ind - noget andet er også, at de så leverer. De to ting hænger ikke altid sammen, men det gjorde de i de i dette tilfælde. Men mere om dét lidt senere. For faktisk er det holdets bredde, som teamejer Brian Nygaard har været allermest stolt over.

- Vi kører den del internationale etapeløb, hvor vi henter podiepladser samlet. Og det var netop ikke bare én eller to mand, der leverede, men over en ret bred kam. Faktisk lavede jeg lige en optælling forleden, som viste, at vi i år har haft otte ryttere, der har lavet UCI-point (point til verdensranglisten, red.) Sidste år havde vi bare en enkelt - nemlig Emil Vinjebo.

- Og den statistik er måske nok dén, jeg er allermest stolt af, når jeg kigger tilbage på sæsonen, tilføjer holdejeren.

Men lad os gøre et par nedslag i en selv med neutrale briller ret bemærkelsesværdig sæson for det lille kontinentalhold. Efter et par opmuntrende top-10 placeringer i Østeuropa og en podieplads til Nicklas Pedersen i UCI-løbet GP Himmerland, tog sæsonen for alvor fat i maj måned rent resultatmæssigt.

Alene i den måned kørte Giant Castelli hele 16 top 10-placeringer hjem - heraf langt de fleste i udlandet. Af disse var Casper Pedersens 2. plads i U23-udgaven af Frankfurt-Eschborn særligt notérbar i et meget stærkt felt. Men også Rasmus Quaade viste nye sider af sig selv, da han på bjergtetapen i Fleche du Sud blev to'er - kun slået af Riccardo Zoidl, som i tre år kørte på World Tour-holdet Trek Segafredo.

- Det var nok omkring det tidspunkt, hvor jeg og rytterne kiggede på hinanden og sagde: »Mon ikke vi burde være klar til Danmark Rundt nu!«, genfortæller Nygaard. Det havde han ret i, for kort tid efter meddelte Jesper Worre, at holdet var udtaget til den store, nationale rundtur.

Storhed og fald

Allerede her i midsommeren havde sæsonen været en succes - men de helt store resultater lå stadig forude. I august begyndte »The Casper Pedersen show« for alvor, da han blev U23-europamester, da han snød alle sprinterne med et veltimet angreb 500 meter fra mål.

En kæmpesejr - og med denne havde Pedersen fået den nødvendige selvtillid til at lave en lignende »snydemanøvre«. Danmark Rundt havde i år det måske stærkeste felt nogensinde med bla. sprinterstjerner som John Degenkolb og Nacer Bouhanni til start. Folk med sejre i både Tour de France og Vuelta'en under bæltet.

De to og andre stjerner var Casper Pedersen imidlertid ganske ligeglad med, da han på 1. etape af Danmark Rundt angreb hårdt i bakkerne uden for Kalundborg. Det dristige angreb lykkes, og efter en halv snes kilometer i soloangreb, kunne »Casper P« snuppe både sejren og førertrøjen i løbet. Og i sidste ende sluttede han på tredjepladsen i det hårdt besatte løb.

Ugen efter kulminerede alting dog sportsligt, da Castelli-holdet fik sig en verdensmester. Førsteårs-U23-rytteren Mikkel Bjerg på bare 18 år smadrede al modstand i VM-enkeltstarten i klassen og blev dermed én af de yngste verdensmestre i U23-klassen nogensinde.

Alting gik pludselig op i en højere enhed i en grad, så selv internationale cykelmedier var begyndt at lægge mærke til det gæve hold fra Roskilde. Kunne det næsten blive bedre?

Nej - det kunne blive meget, meget værre... For som en nærmest absurd kontrast til den enorme sportslige succes - kunne Brian Nygaard så i slutningen af september melde ud, at holdet var alvorligt lukningstruet. Holdet havde ikke haft held til at finde den livgivende navnesponsor, og det hastede.

Redningsmissionen lykkedes som bekendt ikke - og nu hér tre måneder senere har Brian Nygaard haft tid til at lade de utrolig mange indtryk bundfælde sig.

- Det er helt sikkert rigtig vemodigt at sidde og tænke på det hele, som vi lige har gjort hér. Vi ville da sindssygt gerne have haft en tredje sæson med holdet - men når alt det er sagt, så er der ingen, der kan tage det fra os, som vi har oplevet. Det vil være med os altid.