Salget af Alexander Bah reddede HB Køges regnskab fra at gå i rødt. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Stort overskud i HB Køge

Sport DB - 10. maj 2019 kl. 13:21 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Vi skal frem til, at transferindtægter er icing on the cake«.

Sådan sagde HB Køge tidligere bestyrelsesmedlem, Jesper Smidt-Nielsen, for et par år siden, hvor han redegjorde for klubbens økonomi og arbejdet med at komme på fode igen efter store underskud.

Der er HB Køge ikke endnu. Klubben er stadig afhængig af at sælge spillere, og havde det ikke været for salget af Alexander Bah sidste sommer samt summen fra en videresalgsklausul fra Kristian Pedersens skifte fra Union Berlin til Birmingham FC, var 2018 ikke endt med et overskud på 848.267 kroner.

I så fald var 2018 endte med store, røde tal, men nu endte det altså med et plus på en lille million kroner, og dermed er det tredje regnskab i træk med sorte tal. 2017 endte med plus på 163.289 kroner, mens sidste halvår af 2016 endte med 2,1 mio. kr. i overskud.

De tal skal ses i forlængelse af regnskaberne fra 2014-15 og 2015-16, hvor HB Køge var truet af konkurs efter underskud på 4,7 og 7,2 mio. kr.

I dag er egenkapitalen på en mio. kroner og likviditeten på næsten to mio. kr., og bestyrelsesformand Søren Storgaard er godt tilfreds med udviklingen og resultatet.

- I forhold til mange andre klubber, så er vi godt tilfredse, men vi skal væk fra at være afhængige af at sælge spillere, så for os handler det om at øge sponsorindtægterne, så der kommer balance den vej. Der har vi ikke været dygtige nok og har ikke nået målet, siger Søren Storgaard.

HB Køge opsagde i januar samarbejdet med salgschef Carsten Bjørke, og for nylig blev Dennis Danry tilknyttet som sælger.

For HB Køge har tomrummet i skiftet fra Herfølge til Køge som hjemmebane heller ikke hjulpet, og nu knokles der for at kunne rejse en sponsorlounge i 2020 bag hovedtribunen i Køge Idrætspark. Det skal være med til at løfte sponsorindtægterne de kommende år.

- Det har virkelig givet os god og ny energi, at vi er flyttet til Køge, og det er faktisk lidt nemmere at sælge bandereklamer og sponsorater nu. Salget af sportstøj fra Capelli er også ved at komme i gear, og der kommer flere betalende tilskuere til kampene i Køge. Der kommer flere folk på stadion. Vi er faktisk superoptimistiske, når vi kigger frem herfra siger Storgaard.

HB Køge budgetterer med et plus på ca. 200.000 for 2019, hvor transferindtægterne er reduceret markant, og omkring det sportslige hedder det i årsrapporten for 2018:

»Klubbens målsætning er endvidere i de kommende sæsoner at bevæge os nærmere en top 3 placering, og derfor være en del af oprykningskampene til Superligaen«.

HB Køges samlede lønudgifter ligger på godt ni mio. kr., 200.000 mere end i 2017.

- Vi har et godt udgangspunkt. Vi har en fornuftig økonomi. Der er styr på talentudviklingen og en fin licens fra DBU. Stadion skal udbygges, vi er tilbage i Køge, så det ser positivt ud, siger Storgaard, der sammen med bestyrelsen knokler for at rejse penge til sponsorloungen, så den som nævnt står klar næste år.

HB Køges regnskaber de seneste år:

2018: + 848.267 kr.

2017: + 163.289 kr.

Sidste halvår af 2016: + 2,1 mio. kr.

2015-16: - 7,2 mio. kr.

2014-15: - 4,7 mio. kr.

2013-14: + 40.000 kr.

2012-13: - 585.000 kr.

2011-12: + 1 mio. kr.