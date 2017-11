Storsejr til Roskilde-kvinder

Roskildes kvinder ser ud til at være kommet ud af det dødvande, de var havnet i efter fire nederlag i træk.

Efter sidste weekends knebne sejr over Lyngby blev trænerparret Dan Hansen og Anders Krogh fyret og erstattet af Thomas Brønd og Anders Knudsen. De tog så med holdet lørdag formiddag for at møde Bjerringbro senere på dagen. Det kom der en storsejr ud af på hele 27-15 efter 13-9 ved pausen. Cifrene fortæller altså, at Bjerringbro blot scorede seks mål i 2. halvleg.

En stensikker sejr og den bedst tænkelige start for det nye trænerpar, der tidligere har været trænere for holdet – bare ikke sammen.

Med sejren er Roskilde ved at komme tilbage i topkampen, hvor holdet selv mener, det hører til.

I kampen var Roskilde uden den skadede målvogter Sandra Mittet, så reservepladsen var gået til Christina Berkowitz.

Roskildes mål: Line Werngreen 6, Nanna Stormly 4, Malene Nielsen 4, Simoen Toftdahl-Pedersen 4, Emmely Holmboe Christiansen 2, Amalie Nielsen 2, Frederikke Lærke 1, Louise Mott 1, Sif Klemmensen 1, Jannie Havlykke 1, Olivia Black 1.