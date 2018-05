Stor mystik om Greve Fodbolds kvinder

»Alle på og omkring holdet er utrolig kede af at denne rejse slutter - og vil gerne takke alle som troligt har fulgt kvinderne, og støttet dem i tykt og tyndt.«

Omkring kl. 22.40 blev statusopdateringen med de mange tilhørende kommentarer fjernet.

I mellemtiden havde vi en snak med formand Charlotte Preisler, der

ikke forstod ikke en lyd af, at kvinderne mandag skulle have fået besked fra bestyrelsen om, at man "ikke længere vil satse på kvindefodbolden i Greve Fodbold."

- Det passer ikke, og vi har ikke holdt møde med hverken trænerne eller spillerne om noget som helst. Det er det pure opspind det, der er skrevet og en decideret løgn fra deres side fordi en eller anden har ondt i r..siger en tydelig oprørt Charlotte Preisler.

Vil I ikke støtte holdet?

- Jo vi vil, og holdet har fået flere penge i år end sidste år. Vi ved ikke, om holdet rykker i 3F Ligaen, men gør holdet det, så skal vi finde rigtig mange penge. Lige nu skal de lige op først, og vi har ikke sagt nej til noget som helst, siger Preisler.

Efter denne sæson tager holdets cheftræner Lasse Petersen til Brøndby IF for at blive U18-træner.

- Jeg har ikke talt med Lasse om det her overhovedet, men vi ønsker ham held og lykke, for vi kan ikke være med på den økonomi, der er i Brøndby.

- Jeg er rasende over det her - og ked af det og skuffet over, at nogen finder på at lave sådan en opdatering. Det er næsten det værste. Vi har udviklet Greve Fodbold til at være en ordentlig organisation med gode trænere og hvor drenge og piger kan blive udviklet. Det er det, vi vil, og så sidder der en træner eller andre og skriver sådan. Det er skuffende, og det gør ondt hjertet, at man ikke har den klubfølelse for Greve, siger Preisler.

Hvad skulle baggrunden være for at lyve om bestyrelsens intentioner?

- Jeg ved det ikke, og jeg er blevet kimet ned. Det her handler om følelser, og der et speget spil i gang, siger formanden om uroen i den klub, hun er formand for.

- Vi har nogle vanvittigt dygtige piger, og vi ansætter dygtige trænere, og vi vil udvikle dem begge fordi de er så meget hype omkring kvindefodbolden. Men vi sætter ikke klubbens ve og vel og økonomi over styr på den konto. Det er der ingen klubber, der vil, og Taastrup FC måtte jo også lukke deres hold for nogle år siden.

- Vi ville knække nakken, hvis vi satsede det hele på enten kvinde- eller herreholdet, for vi er altså bare en amatørklub. Vi gør det godt her og bedre end nogensinde, og derfor er det skuffende, at nogen vil skrive sådan, siger Charlotte Preisler altså inden, at statusopdateringen blev slettet.

Greves kvinder i kvalifikationsligaen ligger nummer fire efter fem spillede kampe med syv point. B93 har ni point, Vildbjerg 11 og FC Thy-ThistedQ 13 point.

Greve mangler at spille fem kampe - den næste spilles på hjemmebane pinsesøndag mod Vejle.