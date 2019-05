Se billedserie Stenlille-træner Catalin Dimidou. Foto: Kasper Nørgaard Hansen

Stenlille - et anderledes serie 4-hold

Sport DB - 23. maj 2019 Af Kasper Nørgaard Hansen

For et par år siden sad Catalin Dimidou i sin rumænske hjemby, der slet og ret hedder Roman. Han ville gerne til Danmark, som han havde hørt godt om, og han ville han træne fodbold.

Som tidligere spiller i den tredjebedste rumænske række, mente han nok at han havde et eller andet at byde ind med. Så han satte sig ned med sin computer, og begyndte ganske enkelt at skrive rundt til alle de klubformænd, han kunne finde på danske klubber i de lavere rækker.

Hos Stenlille IF bed fodboldformand Jørgen Andersen på. Han besvarede Catalins mail, og så var kontakten dannet.

- Og så har vi sådan set mailet frem og tilbage med jævne mellemrum i to år, fortæller Andersen, som dog ikke på dét tidspunkt havde nogen træneråbning. Men han lod Catalin vide, at hvis der kom en mulighed, ville han gerne have ham herop.

Det gjorde der så i januar i år, hvor den daværende træner stoppede.

- Jeg var sådan lidt i tvivl, om han sådan for alvor mente det hele. Det var trods alt en mand, jeg aldrig havde mødt før, fortæller Jørgen Andersen - men det gjorde Catalin i allerhøjeste grad.

- Fem dage efter at vi havde snakket sammen var jeg landet i Danmark, og et par dage senere igen havde jeg min første træning med holdet. Kort efter fik jeg også lejet et hus, fik et job på en fabrik og har nu lejet et hus, hvor også min kone og lille barn nu også er kommet op, forklarer den rumænske træner med et stort smil.

- Det er gået vanvittigt stærkt, det ved jeg godt. Men jeg trives virkelig, og det er en god og talentfuld gruppe af drenge på det hér hold, tilføjer han.

Efter sin ankomst kom han med i et netværk af herboende rumænere, og inden længe havde han også skaffet et par yderligere spillere til Stenlille-holdet fra hjemlandet. Én af dem er målmand Nitu Valentin, som ellers bor så langt væk som i Albertslund.

- Men det er ikke noget problem. Ofte har jeg selv mulighed for at låne en bil, så jeg kan køre hertil - og andre gange kommer Jørgen Andersen eller en af de andre spillere og henter mig. De er alle rigtig flinke hér, siger keeperen - som i øvrigt stod et brag af en pokalkamp mod Ringsted i den time, han var med, inden han udgik med en lårskade.

Holdets anfører bærer det lettere tungeknudrende navn Thilakshan Rajenthiran - og han stammer oprindeligt fra Sri Lanka. Han kom dog til Danmark som femårig, og målt på dialekt lyder han da også langt mere som en vestsjællænder end noget som helst andet.

Og han bærer da også blot tilnavnet »Laxe« blandt venner og holdkammerater.

- Jeg har spillet fodbold hér i Stenlille lige siden jeg var otte år - så det må så sige 22 år nu. Og ud af dem har jeg også trænet forskellige af vores ungdomshold i 13 år, fortæller han.

- Jeg har tænkt på i mange år, om jeg måske skulle prøve at komme videre, men jeg har det generelt bare rigtig godt hér. Og så har jeg oven i købet også fået job som støttepædagog hér på den lokale skole, siger »Laxe« med et grin.

En enkelt afstikker til Slagelse i et par år under studietiden, var alt, hvad det kunne blive til.

- Stenlille er sådan en by, man kommer tilbage til, tilføjer han med et glimt i øjet. Og nogenlunde samme holdning har træner Catalin Dimidou.

- Jeg kan ikke se, hvorfor jeg ikke skulle blive her i mange år. Det er et dejligt sted, og jeg træner et hold fuld af unge spillere med sult og lyst. Hvad mere kan man bede om?