Daniel Stenderup (i midten) og Anders Qvist (th.) Til venstre sidder Anders Nielsen. Foto: Anders Kamper

Stenderup bliver i FCR

Sport DB - 23. november 2017 kl. 22:36 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

FC Roskilde har de seneste dage sikret sig, at et par af de mest rutinerede spillere bliver i klubben. I onsdags meddelte klubben, at Anders Qvist bliver et år mere, og i går kom så beskeden om, at hans nærmeste konkurrent i midterforsvarets højre side, Daniel Stenderup, også bliver i FCR.

Han har forlænget sin kontrakt med hele tre år.

- Det er virkelig et stærkt signal at "Stender" har valgt at forlænge sin kontrakt. Det vidner om, at vi i den grad er på rette vej, at vi kan holde på en profil som Stenderup. Han er blevet bedre og bedre, siden han kom til fra Esbjerg, og jeg forventer og regner med at han fortsætter den udvikling. Han har nogle åbenlyse kompetencer i sit forsvarsspil, ligesom han er stærk på bolden, hvilket passer perfekt ind i vores strategi, siger FCR-træner Rasmus Monnerup om forsvarsklippen, der kom til FCR sidste vinter.

- Jeg er utrolig glad for at få lov til at være en del af den her klub i mange år. Jeg ser frem til og kunne hjælpe holdet og klubben - både på banen men også menneskeligt på den rejse, som forhåbentlig en dag skal hedde Superliga. Jeg er rigtig glad for at være her, og det betyder meget for mig at klubben viser mig tillid med den nye aftale, siger Stenderup i forbindelse med kontraktforlængelsen.