Michael Jensen har ikke fået nogen intern straf for sit dask til Roskildes Rasmus Hansen. Her i aktion lørdag mod Køge. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Stadion har videoen

Han lå syg derhjemme under dynen, men Stadion-cheftræner Thomas Schou har intet som helst problem med at give sit besyv med, hvad der gik så grumme galt under og efter kampen i 2. division mellem hans egne tropper og Roskilde den 25. november, at HRØ i øjeblikket er i gang med to undersøgelser på baggrund af en indberetning fra Roskilde: