Thomas Brønd er stoppet som sportschef i Roskilde Håndbold. Foto: Anders Kamper

Sportschef er stoppet i Roskilde Håndbold

Sport DB - 05. april 2018 kl. 19:14 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 28. marts stoppede som Thomas Brønd med øjeblikkelig virkning som sportschef i Roskilde Håndbold, og omkring 1. maj stopper han som træner for klubbens kvinder i 1. div. Det hold deler han med Anders Knudsen, efter at de i efteråret overtog fra Dan Hansen og Anders Krogh.

Når sæsonen så er færdig, er Thomas Brønd også HELT færdig i Roskilde Håndbold. Og vender aldrig tilbage til klubben, som han har været tilknyttet i to omgange og har haft flere roller i. Både som træner for senior- og ungdomshold samt som sportschef.

Men hvorfor det drastiske stop pr. omgående?

- Jeg kan simpelthen ikke se mig selv i Roskilde Håndbold, som tingene er lige nu, siger Thomas Brønd og henviser til en »stor uoverensstemmelse« med Roskilde Håndbolds ungdomsansvarlige og bestyrelsesmedlem, Lisbeth Klarskov.

Hvad den »store uoverensstemmelse« handler om, vil han ikke uddybe, men henviser til Lisbeth Klarskov.

- Jeg gør mine trænerting færdige med kvinderne - det her handler ikke om dem, så jeg holder - som altid - min del af aftalen. Det har jeg altid gjort med de hold, jeg har haft med at gøre, siger Thomas Brønd, der sideløbende med kvinderne også har haft klubbens U18-drenge i den snart forgangne sæson.

- Jeg har svært ved at se, at jeg nogensinde kommer tilbage igen. Det lyder voldsomt, ja. Jeg har nydt hvert et sekund i klubben og nydt at være sammen med spillerne og udvikle dem. Det har været fantastiske opgaver, også som sportschef, og de opgaver vil jeg gerne løse. Bare ikke i Roskilde.

Thomas Brønd har på det seneste forlænget kontrakter med en række spillere, men nu er han selv på vej ud af døren. Og smækker den bag sig.

Hvorfor denne drastiske udmelding?

- Ud fra mange ting, som klubben skal svare på. Jeg har ikke behov for at sige mere. Der er noget, der er træls. Vi er gået fejl af hinanden, og vi er gået så meget fejl af hinanden, at jeg aldrig kommer tilbage til Roskilde Håndbold igen. Det ligger fast, siger Thomas Brønd.

I Roskilde Håndbold ønsker Lisbeth Klarskov ikke at bidrage meget til opklaringen af, hvorfor Thomas Brønd er stoppet.

- Det er super ærgerligt, at Thomas har valgt at stoppe hos. Vi har været rigtig glade for ham, så det er ærgerligt.

Hvad er der sket?

- Thomas har ikke lyst til at fortsætte med damerne og så videre, og så vælger han at stoppe. Det er superærgerligt, og vi er smadder kede af det og synes, han har gjort et super godt stykke arbejde og virket glad for det.

Var Thomas i spil til at fortsætte med dameholdet?

- Det bestemte han selv, for han var jo sportschef! Nej...han stopper, men vi ville godt have fortsat med ham, siger Lisbeth Klarskov.

Hun fortæller, at den nye træner for kvinderne er tæt på en afklaring.