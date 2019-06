Patrick Da Silva skifter til Lyngby Boldklub.

Send til din ven. X Artiklen: Spiller forlader FC Roskilde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Spiller forlader FC Roskilde

Sport DB - 23. juni 2019 kl. 16:31 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lørdag var det Mark Gundelach, søndag er det Patrick Da Silva.

To spillere forlader nu FC Roskilde, der skal spare massivt på lønningsudgifterne. Da Silva bidrager dog ikke meget i den sammenhæng, da han har kontraktudløb 30. juni.

Nu skifter forsvarsspilleren til Superliganedrykkeren Lyngby Boldklub på en tre-årig kontrakt.

"- eg glæder mig sindssygt meget til at spille på Lyngby Stadion, hvor jeg har hørt gode ting om fansene i klubben, og banen ser for lækker ud. Jeg har kun hørt positive ting om miljøet herude, og derfor kan jeg slet ikke vente med at komme i gang og møde gutterne, hvor vi skal arbejde stenhårdt frem mod den nye sæson, siger Patrick da Silva til Lyngbys hjemmeside.

Første test for ham og Lyngby er lørdag d. 29. juni mod HB Køge, og i Lyngby ser man frem til forstærkningen.

- Patrick kan gå direkte ind i det kongeblå miljø, både når det gælder person, type og spillestil. Det er rigtig vigtigt i vores nye projekt, og han passer ind i strategien. Sportsligt ved jeg, at Patrick kan begå sig på et højere niveau. Så der er gode chancer for, at Patrick og Lyngby bliver et match, der giver begge parter et løft over de næste år. Nu gælder det om, at Patrick skal have ro til at fokusere på det, som er vigtigst, nemlig fodbold, og vi glæder os til at være med til ham udvikle ham", siger sportschef Birger Jørgensenm, og træner Christian Nielsen uddyber:

- Patrick er en fleksibel back, som kan spille både i højre og venstre side. Det er vigtigt for vores trupsammensætning, hvor vi har brug for spillere, der kan dække flere positioner. Han har tidligere vist, han har Superliga-niveau, og vi tror på, at vi kan være med til at udvikle ham endnu mere. Patrick har vist en stor lyst til at blive en del af det her projekt, og han virker utrolig sulten efter at komme i gang. Det er præcist sådan en sult, som vi leder efter i vores spillere, og derfor tror vi på, at han passer godt ind i gruppen.