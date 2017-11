Slundt og Zarp til HØJ

- Han skal selvfølgelig lige bruge lidt tid på at lære vores spil og rollefordelinger at kende, men jeg kan allerede efter nogle få træningspas se, at det er et rigtigt valg og en god signing, vi har gjort. Vi er virkelig glade for, at kunne opruste truppen med så dygtig en spiller, og vi er stolte af, at Slundt har valgt os i konkurrence med andre eliteklubber, siger Fredin.