Simon Richter er færdig i FC Roskilde og skal nu finde sig en ny klub. Foto: Jeppe Lodberg

Skuffet Richter på ferie

Sport DB - 30. maj 2018 kl. 11:15 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den får stadig alt, hvad remme og tøjler kan holde til på træningsbanen, og i det tempofyldte fem mod fem-spil til to mål får holdkammeraterne de sædvanlige opfordringer til at give den gas og gå med i kvikke et-to kombinationer.

Set udefra er Simon Richter denne tirsdag formiddag i præcis samme spille- og træningshumør, som han har været det gennem fire sæsoner. Men det er den professionelle fodboldspiller.

Inde i den 33-årige venstre back knager det anderledes, og det har gjort det i en ganske stor del af foråret. Den del, hvor han ville have følt det naturligt, at FC Roskilde havde budt på en kop kaffe og en snak om kontraktforlængelse.

Men invitationen kom ikke, og om en måned løber kontrakten ud, og han har fået at vide, at den ikke bliver forlænget. Altså er det farvel med sidste træning i morgen - efter 110 kampe og fem scoringer, hvoraf nok de fleste bedst kan huske målet til 3-0 i 5-2 sejren hos AB for godt tre år siden:

- Jeg er skuffet over, at jeg ikke skal fortsætte. Jeg synes, at jeg har gjort mig fortjent til en kontraktforlængelse, men det er jo ikke mig, der tager de valg. Jeg har været her i fire år, og jeg kan lide at være i Roskilde, så jeg er ked af, at det slutter her.

Hvad så nu?

- Nu - så har jeg ferie. Jeg skal have ferie og have samlet tankerne om, hvad fremtiden skal bringe. Jeg har masser af mod på livet, benene er friske, så hvis du spørger, om jeg er ved at lægge støvlerne, så er svaret nej. Jeg har masser af lyst på fodbold.

- Det har været en lidt hård tid i forhold til, at jeg ikke har vidst, hvad der skal ville ske - og jeg blev tilbudt forlængelse eller ej. Så lige nu har ferie førsteprioritet. Så må vi se, hvad der dukker op, siger Simon Richter, der for godt et år siden pludselig kunne kalde sig landsholdsspiller for Gambia.

- Det vil jeg gerne blive ved med, så det kommer selvfølgelig til at være med i de valg af klub, der måtte komme.