Skuffet Friberg efter EM-debut

Han kom op af trappen med opsmøgede ærmer og et nervøst smil om munden. Inden start havde han overskud til at smile og vinke rundt til de tilskuere i Royal Arena, der råbte »kom så, Gustav«.

Men da så gik løs i vandet i 200 meter ryg var den der ikke for Gustav Friberg med rødderne på Ringsted-kanten, men som siden september har svømmet for Sigma Swim Birkerød.

- Når man ikke har dagen, så har man den ikke. Jeg var fuldt nedtrapper til DM, hvor jeg skulle kvalificere mig til EM, så der skulle den have fuld spade, og så havde vi håbet, at jeg kunne bygge formen op igen her til EM. Det kunne jeg ikke, og jeg er selvfølgelig ked af at skuffe dem, der kom for at se mig og heppede på mig.