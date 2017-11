Julie Skipper (med halvt skjult ansigt) er her fanget i januar spillende for Virum - mod netop TMS Ringsted. Klubben som hun nu skal stå for sæsonen ud. Foto: Jeppe Lodberg

Skadesramt TMS-hold henter ny keeper

TMS Ringsteds kvinder har været hårdt ramt af skader i denne sæson, hvilket bla. har medført, at flere ungdomsspillere har været i truppen til forskellige kampe. Nu er den så gal på målmandsposten, hvor Kamilla Davidsen forleden kom til skade med sit knæ under målmandstræningen i klubben. Davidsen har i denne uge været til scanning med knæet, og den kommer der svar på snarest.

Imidlertid har gode råd været dyre for TMS-kvindernes træner Tomas Laursen - for det er ikke mere end et par uger siden, at holdets anden målvogter, Sofie Juhl, meldte ud, at hun stoppede på holdet. Siden Davidsens skade har Juhl dog meddelt Laursen, at hun alligevel gerne vil give en hånd med til holdet - hvorfor hun træder ind med det samme.