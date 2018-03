Selvmål i Herfølge

Vel var der skæve opspring på banen på Capelli Sport Stadion i Herfølge, men det var ikke dens beskaffenhed HB Køge søndag kunne klandre for, at det blev til et 1-2 nederlag til Vendsyssel i fodboldens 1. division. For det var på to klokkeklare selvmål af først anfører Henrik Madsen og siden Daniel Arrocha, at gæsterne på de første 12 minutter af anden halvleg kom foran på tavlen efter ellers noget slukørede at være lusket til pause baglæns med 1-0.