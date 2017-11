Før mange løb i de senere år har Sebastian Lander håbet på, at »i dag er det en af de ganske få gode dage«. Det har det oftest ikke været.. Foto: Kasper Nørgaard Hansen

Send til din ven. X Artiklen: Sebastian Lander - den fulde historie Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sebastian Lander - den fulde historie

Sport DB - 30. november 2017 kl. 11:36 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Historien har på sin vis været fortalt flere gange de sidste år. Og alle danskere med interesse for cykling kender den:

Historien om Bjæverskov-knægten Sebastian Lander; som blev juniorverdensmester i pointløb, som blev danmarksmester som 21-årig og som blev fuldtidsprofessionel hos BMC få måneder senere. En rytter, der flere gange i starten af 2010'erne blev kaldt for »Danmarks største talent«.

Tingene er til gengæld gået temmelig skævt for Sebastian Lander, siden han blev professionel i starten af 2013. Men hele tiden har han givet udtryk for en underliggende tro på, at nu ville bøtten snart vende.

Men bøtten er ikke vendt, og det har den nu 26-årige rytter reelt godt vist i lang tid, at den ikke ville. Han har nemlig i mere end fire år - nærmest i al hemmelighed - kæmpet med for lavt stofskifte. En sygdom, der ellers langt hovedsageligt rammer kvinder - og oftest først kommer i overgangsalderen. Men for Sebastian kom den altså allerede som 22-årig, og i flere år gik tingene kun en vej: Nedad.

- Jeg fik diagnosen allerede i min tid hos BMC og kom også hurtigt i behandling med Eltroxin. Det er vel nok den mest almindelige behandling for lavt stofskifte Desværre har det vist sig at, at det ikke var den rigtige behandling til mig, for jeg responderede overhovedet ikke på medicinen - tværtimod, forklarer sjællænderen.

Faktisk er dét lidt en sandhed med modifikationer, for Lander responderede netop ganske meget på medicinen; blot i en negativ retning. For Eltroxinen har - modsat de mange mennesker for hvem præparatet virker rigtig godt - gjort ham decideret syg i længere tid ad gangen.

Udmattet som en 80-årig og sulten som en hjemløs kat, idet han i lange perioder har spist ultra få kalorier om dagen. Det er sådan noget man som eliterytter gør, når man netop ellers tager på i vægt. Som folk med for lavt stofskifte jo ofte har nemt ved. Eller som han selv tørt konstaterer det:

- De sidste par år har jeg vel haft én eller to gode dage for hver 10 dage på cyklen..

Han tilføjer.

- Jeg er da lidt pinlig over mine resultater de senere år. Og det har været mentalt hårdt at gå fra at være én af de bedste i Danmark til at være nærmest ingenting. Og jeg har været bange for at lukke op for posen ud over for mine allernærmeste. Det har været nogle rigtig lede år.

Lidt i forlængelse af det, du siger hér: Prøv at uddybe, hvorfor har du ventet alle disse år med at fortælle om din sygdom?

- Det er der primært to årsager til. For det første vidste jeg ikke, hvor slemt det reelt var. Længe tænkte jeg sådan lidt »Det går nok. Jeg tager min medicin, og så er det videre i teksten«. Hvad jeg ikke kunne vide var, at det hele var på vej nedad - og at jeg ikke kunne stoppe det.

- For det andet har jeg også i hele min karriere godt vist, at med den fortid, som cykelsporten har, så har ordet »medicin« en utrolig negativ klang, så snart har noget med cykling at gøre. Det er et rigtig følsomt område, og jeg var på ingen måde interesseret i, at nogen som helst skulle få den tanke. For stofskiftemedicin er alt andet end præstationsfremmende - for nu at sige det mildt.

Før denne sæson skrev Sebastian Lander under med det lille italienske cykelhold Europa Ovini. Ikke fordi, at han havde en specielt god fornemmelse omkring holdet - men fordi det syntes som sidste udvej for en kontrakt. Uden at gå i detaljer så har opholdet hos Ovini-holdet ifølge Lander da også kun været ét langt mareridt. Med manglende lønudbetalinger, slet skjulte trusler fra holdejeren og lignende..

Derfor var Bjæverskov-drengen egentlig allerede først på sommeren i år indstillet på helt at stoppe karrieren. Lukke ned og finde på noget andet. Men via en stor facebookgruppe (20.000+ medlemmer) kom han i kontakt med en dansk lægeklinik, som har ekspertise i stofskiftesygdomme. Og det blev en aha-oplevelse. En læge fra klinikken vurderede, at Lander kunne have nytte af præparatet Thyroid Erfa.

- Jeg håber, at netop dette bliver vendepunktet. Foreløbing har det hjulpet rigtig godt. Siden jeg begyndte på medicinen i foråret har jeg så fået taget blodprøver hver tredje uge for at tjekke status - og det går fremad hele tiden. Jeg synes også, at fra og med DM i sommer, der har der været mere og mere »hul igennem« til benene. Langt om længe! Virkelig: Langt om længe.

Sebastian Landers nye medicin er ikke godkendt herhjemme (endnu). Det er den i USA, Canada - samt i en række EU-lande. Så igennem lægen bliver medicinen bestilt til ham fra Tyskland og Belgien. Sådan må det være, om end det er en smule bøvlet, påpeger den - måske - genopstandne rytter.

- Sidste efterår var nok dér, hvor min sygdom toppede. Der begyndte jeg sågar at få midlertidige hukommelsestab. Jeg kunne gå tur med hunden og så have glemt det en halv time senere. Eller jeg kunne sætte mig ud i bilen og starte den op - for så ikke at kunne huske, hvor jeg skulle hen.

Det var lavpunktet for Lander - i en lang serie af lavpunkter. Nu har han fået kontrakt med det danske Riwal-hold for 2018. Endnu en frisk start på et nyt cyelhold.

Men denne gang rent faktisk med friske ben.