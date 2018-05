Valon Ljuti og FC Roskilde tager lørdag imod HB Køge. Foto: Kasper N. Hansen

Sådan lader FC Roskilde og HB Køge op til lokalopgør

Sport DB - 08. maj 2018 kl. 15:15 Af Anders Kamper

Lørdag eftermiddag spilles sæsonens sidste lokalopgør i 1. division mellem FC Roskilde og HB Køge. Klokken 15.30 går det løs i Rådmandshaven mellem bund- og topholdet, der har hver sin dagsorden i mødet.

FC Roskilde skal først og fremmest rejse sig efter skuffelsen og det sene 1-2 nederlag i Esbjerg i lørdags. Dernæst handler det om at slutte sæsonen ordentlig af, og det har holdet tre kampe til at gøre.

De tre kampe er altså møder med HB Køge, Brabrand ude og Fremad Amager hjemme.

- Vi skal bruge de sidste kampe til at komme så væk fra bunden som muligt, så vi slutter ordentligt af. Hvis vi kan få med syv point og de andre resultater flasker sig, så håber vi på at slutte som nummer syv, siger træner Rasmus Monnerup.

- Jeg glæder mig over, at vi spillede en rigtig god kamp i Esbjerg, hvor indsatsen var god. Den giver os optimisme, selv om det var et hårdt slag at tabe til sidst.

Træningsugen for FC Roskilde ser sådan ud:

Onsdag: Træning

Torsdag: Fri.

Fredag: Træning.

Skader: Mathias Gehrt er ved at være på toppen igen efter sygdom, og i FCR håber man, at Andreas Hermansen når at blive klar til kampen.

I HB Køge kigges der mod toppen inden de sidste tre kampe, og der drømmes om 3. pladsen, hvis alt arter sig.

- Vi forbereder os til kampen, som var den helt almindelig, men det er den jo ikke helt fordi begge hold vil vinde sådan en kamp. Det bliver en ekstremt hård kamp, og Roskilde mangler jo teoretisk et point i at redde sig fra nedrykning, og de vil væk fra stregen, så vi skal være der.

- Det har hjulpet dem, at de er gået tilbage til en firemands bagkæde, så de er mere kompakte, og samtidig er de fysisk stærke. Vi er bedre på bolden, så det handler om mod til at spille sig igennem mere end at bruge fysikken, siger HB Køge-træner Henrik Lehm.

Træningsugen for HB Køge ser sådan ud:

Onsdag: Fri.

Torsdag: Træning.

Fredag: Træning.

Skader: Jean Claude Bozga skal scannes onsdag for eventuel sportsbrok og kæmper for at holde sig på benene de sidste kampe. Daniel Arrocha har det bedre i baglåret, og det samme gælder Alexander Bahs lyske. De to sidste ventes at spille mod FCR. Bozga er mere end tvivlsom.