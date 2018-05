Martin Koch scorer hér til 1-0 i sæsonens første opgør mod netop Esbjerg. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Sådan kommer HB Køge i playoffs

Sport DB - 19. maj 2018 kl. 14:51 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det KAN stadig lade sig gøre for HB Køge at komme i kval-kampe til Superligaen - men det bliver bestemt ikke nemt. Én ting er at holdet søndag skal slå rækkens nummer to, Esbjerg, på udebane. Det kan så rigeligt blive svært nok. Især fordi Esbjerg selv har masser at spille for.

Noget andet er, at HB Køge også skal have godt med hjælp udefra i sidste spillerunde, hvis drømmen om playoff-kampe til Superligaen skal gå i opfyldelse. Reelt skal både Brabrand slå Viborg og Fredericia skal dukke Vendsyssel, før at HB Køge får sit store ønske opfyldt.

Ganske vist må enten Viborg eller Vendsyssel for så vidt godt spille uafgjort, såfremt den anden stadig taber. Men i de to tilfælde skal HB Køge i så fald hente henholdsvis syv og seks mål på de to hold - og hvem i himlens navn tror på, at østsjællænderne kan tage til Esbjerg og vinde 6-0 eller 7-0? Nej vel.

Så realistisk set er sagen klar: HB Køge skal vinde, og det samme skal Brabrand og Fredericia.

Og mens HB Køges cheftræner Henrik Lehm ikke er meget for at vurdere de to sidstnævntes chancer, så vil han gerne give et bud på egne troppers muligheder i Esbjerg. Og helt kort sammenkogt: De er bestemt til stede, mener han.

- Esbjerg er et rigtig godt hold, men ligesom os er de også et meget ungt hold. Men de opererer med et helt andet budget derovre, og forventningerne til dem er måske lige præcis så meget større, at de godt kan risikere at få lidt gummiben på søndag, siger Henrik Lehm, og nævner også hurtigt historikken i denne sæson mellem holdene, hvor de to første opgør er endt med en 3-0-sejr til HB Køge og en 1-1'er.

Han tilføjer.

- Nu har jeg haft de hér drenge i to et halvt år, og der har efterhånden vist sig dét kendetegn, at vi næsten altid spiller bedst i de store kampe på de store stadions. Vi er aldrig særlig gode i kampe mod Skive og lignende, men når vi møder de store hold, så sker der altså et eller andet med drengene. Og som eksempel kan jeg da nævne, at vi i min tid i klubben aldrig har tabt på Vejle Stadion, siger Henrik Lehm.