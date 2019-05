Per Rud og Henrik Madsen.

Rud: - Madsen er en legende

Sport DB - 17. maj 2019 kl. 13:54 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Direktør Per Rud havde gerne set Henrik Madsen tage et halvt år mere som spiller i HB Køge, men det ville han ikke. Madsen har sagt stop, og den beslutning respekterer Rud.

- Henrik Madsen er en legende her på egnen. Han spillede sin første Superligakamp for Køge Boldklub som 19-årig, og har siden været en del af toppen af dansk fodbold, og har haft en flot karriere, som han kan være rigtig stolt af. Vi er glade for at han for treethalvt år siden valgte at komme hjem til HB Køge, og slutte karrieren der, hvor den startede, udtaler HB Køges sportsdirektør Per Rud og fortsætter:

- Han har været en fantastisk spiller og repræsentant for HB Køge. Han er gået forrest, og har vist vejen for sine holdkammerater. Han har nogle lederegenskaber og en vindervilje, der sammen med talent og hårdt arbejde har bragt ham langt og givet ham mange år på topplan. Fra HB Køges side vil vi ønske Henrik Madsen alt det bedste fremover, og sige en kæmpe tak for hans store indsats her i klubben. Henrik har spillet lang tid over normal sidste udløbsdato, og Henrik har stadig styrke til at fortsætte, men har altså valgt det her tidspunkt, og det må vi respektere, siger Per Rud til klubbens hjemmeside.

Måske får Madsen en rolle i HB Køge fremover.

- Henrik er ved at uddanne sig som behandler, og vi kunne sagtens se ham arbejde for HB Køge.

Cheftræner Morten Karlsen roser Henrik Madsen:

- Madsen har igennem hans tid i HB Køge været en markant figur ligesom han har været det det seneste års tid. Som anfører er han gået forrest og været en loyal holdspiller, der i flere situationer har ageret på flere positioner for holdets bedste. En spiller og personlighed som trup og stab vil komme at savne og som vi samtidig vil ønske held og lykke fremover og takke for indsatsen for HB Køge.

