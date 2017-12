Michael Maze besejrede Quentin Robinot i sin kamp. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen +45 20471567

Roskilde vinder sensationelt i Champions League

Sport DB - 02. december 2017 kl. 00:01 Af Kasper Nørgaard Hansen

I en maratonkamp på næsten fire timer slog Roskilde sent fredag aften franske Hennebont i Champions League med 3-2 i kampe - efter ellers at have været bagud 0-2.

Hollandske Laurens Tromer lagde for mod næsten-landsmanden Cedric Nuytink fra Belgien - og i en særdeles jævnbyrdig dyst skiftedes de to ganske enkelt til at tage sæt fra hinanden. Uheldigvis for Tromer og for Roskide. var det Hennebont-spilleren, der havde lagt ud med at vinde første sæt. Og da »bytte-sæt-modellen« altså var en realitet kampen igennem, endte det med en 3-2-sejr til Nuytinck.

I den første holdmatch mellem Roskilde og franskmændene var det som om, Yujia Zhai ikke for alvor ramte dagen mod engelske Liam Pitchford. Og det gjorde han heller ikke rigtig denne gang. Ganske vist tog Zhai det første sæt med 11-9 efter en langstrakt affære - men herefter tog Pitchford, verdens nummer 27, over. Og uden at ryste på hånden vandt han de tre næste sæt på stribe.

Dermed 2-0 i kampe, og så skulle der det helt vilde comeback til, hvis Roskilde skulle vinde holdkampen. Og denne sag blev ikke lettere af, at veteranen Maze, som stort set ikke træner længere, skulle op imod Quentin Robinot, der er helt oppe som nummer 30 på verdensranglisten. Ikke desto mindre holdt Faxe-drengen nerverne helt i skak i aftenens anden femsætsgyser. Og med 11-9 i afgørende sæt fik gæsterne reduceret til 1-2 samlet.

Kamp nummer fire bød på Nuytinck (35 i verden) mod Yujia Zhai. Zhai er i øvrigt selv hoppet gevaldigt frem på verdensranglisten efter China Open og Roskildes seneste indsatser i Champions League. Således er han pt. nummer 64 - men heller ikke mod belgieren kunne Roskildes kineser få tingene til at fungere. i hvert fald ikke i de to første sæt, hvor han nærmest blev rundbarberet.

Det samlede holdopgør havde allerede inden Zhais anden kamp haft to femsættere, og sørme om denne kamp ikke også blev det. Endnu mere klart end Nuytinck havde snuppet de to første sæt, fik kineseren vundet de to næste - med 11-4, 11-6 - og så stod den først på gyserafslutning. Denne snuppede Zhai også på nervepirrende vis med 11-9.

Således udligning til 2-2 i kampe, og så skulle de to hold ud i en femte og afgørende kamp.

Og hvis mange andre af kampene denne aften havde været spændende, så blev der lagt yderligere procenter på hér. Men med 11-7 i femte sæt formåede Laurens Tromer at besejre Pitchford - og dermed lever Roskilde i allerhøjeste grad i kampen om at komme blandt de to første i gruppen, som kommer i kvartfinalen.

Roskilde ligger med aftenens resultat netop nummer to - før sidste spillerunde.