Roskilde-træner: Vi spillede godt i syv minutter

Roskildes 1. divisions-kvinder slog sent tirsdag aften TPI Odense af pokalturneringens 5. runde. 29-23 vandt roskildenserne over 2. divisionsholdet fra TPI - men ud over sejren i sig selv, var der ikke meget, som træner Thomas Brønd var tilfreds med.

- Vi spillede skidt i 60 minutter, det synes jeg faktisk. Vi var særskilt ringe i 1. halvleg. Vi havde snakket om, at det kunne gå to veje: Det kunne blive en dag på kontoret, eller det kunne blive en dårlig oplevelse. Og lang henad vejen synes jeg faktisk, at det blev det sidste, sagde en ærgerlig Thomas Brønd, efterfølgende.

Han tiføjede dog:

- Vi kan bruge kampen til det, at vi gik videre, og at vi fik lov at træne mod nogle helt andre spillere end vi plejer. Og så kan vi lære dét af kampen, at vi ikke skal se os for gode til at spille mod et hold fra 2. division. Vi spiller syv rigtig gode minutter i dag, og det var nok.